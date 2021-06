Mona Lisa vendue aux enchères chez Christies’s ?

Rassurez-vous, la vraie Mona Lisa peinte par Léonard de Vinci restera bien au Louvre… C’est juste une copie du plus célèbre tableau au monde, qui est mise en vente aux enchères chez Christie’s, à Paris.

Cette toile (la vraie Joconde est peinte sur un panneau de bois) appartenait à un célèbre collectionneur, Raymond Hekking, qui l’avait achetée en 1954. Il s’est ensuite convaincu lui-même qu’il possédait l’original et que le musée du Louvre exposait une copie. L'œuvre, baptisée The Hekking Mona Lisa, est estimée entre 200.000 et 300.000 euros. La vente aura lieu du 11 juin au 18 juin sur le site de Christie's.