Vidéo : découvrez la bande-annonce du documentaire «Indes Galantes»

Le documentaire «Indes Galantes» de Philippe Béziat revient sur l’adaptation à l’Opéra de Paris de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau par Clément Cogitore, qui mêle danse urbaine et chant lyrique. Reporté en raison de la crise sanitaire, le film sortira en salles ce mercredi 23 juin.

Au total, trente danseurs de hip-hop, de krump, de flexing, de break et de voguing, issus des quatre coins du monde (Brésil, Sénégal, Espagne, France…), ont rencontré huit chanteurs du répertoire classique pour donner vie à l’adaptation contemporaine d’un chef-d’œuvre du 18e siècle sur la scène de l’Opéra Bastille. Un spectacle atypique mis en scène par Clément Cogitore et chorégraphié par Bintou Dembélé que le réalisateur a souhaité filmer au plus près, des répétitions aux représentations publiques, en insistant sur la dimension collective.

«Tous les personnages du film, danseurs ou non danseurs, viennent d’horizons extrêmement différents. Entre la soprano Sabine Devieilhe et un vogueur, entre un krumpeur et un machiniste, il est évident que ce sont des univers très distincts. Monter un opéra, cela reste toujours une métaphore de la collaboration, d’un projet collectif autour duquel on se réunit un temps donné pour réussir à créer un objet qui nous dépasse tous. Et cette fois, en plus, s’agrégeait à la diversité habituelle du collectif de l’opéra un groupe très important, très large, lui-même d’origines très variées, qui a fait complètement groupe et corps avec les machinos, avec les chanteurs, avec le chef d’orchestre», développe-t-il dans les notes de production.