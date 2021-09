Le bicorne de Napoléon vendu pour 1,2 million d'euros

L’un des fameux chapeaux bicornes portés par Napoléon a été vendu aux enchères chez Sotheby’s à Paris, ce mercredi 22 septembre, pour la somme de 1,2 million d’euros. Un joli clin d'oeil à l'occasion de l'année célébrant le bicentenaire de la mort de l'empereur.

Estimé entre 400.000 et 600.000 euros par la maison d’enchère Sotheby’s en juillet dernier, le bicorne avait été porté par Napoléon lors du triomphe de l’empereur face à la Russie en 1807, selon The Guardian. Le bicorne aurait également pris place sur le crâne de l’empereur français lors de la signature du traité de paix de Tilsit, signé entre Napoléon et le tsar russe de l’époque, après la victoire de la France.

#AuctionUpdate L'iconique bicorne ayant appartenu à Napoléon Bonaparte triomphe aux enchères, emportant plus d'un million d'euros. pic.twitter.com/HAQd2mmE1I — Sotheby's France (@SothebysFr) September 22, 2021

Le journal britannique retrace l’histoire de ce chapeau particulier, acheté en 1814 par un politicien dénommé Sir Michael Shaw-Stewart. L’aristocrate a ramené ce précieux bien dans sa propriété familiale en Ecosse et l’a conservé au sein de sa famille de génération en génération.

Au total, 19 chapeaux de ce type ayant été en la possession de Napoléon ont été recensés à travers le monde, la plupart demeurant dans des musées.