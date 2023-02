Harry Potter a 25 ans: ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle «nuit des livres» partout en France

Harry Potter souffle ses 25 ans. C'est en 1998 que le premier livre de la saga signé J.K. Rowling sortait pour la première fois en France. Et quelle belle coïncidence, les «Nuits des Livres Harry Potter» se déroulent jusqu'au 5 février prochain dans plus de 350 librairies et points de vente sur le territoire.

Les fans du petit sorcier ont rendez-vous dans leurs librairies ce week-end à l'occasion de la «Nuit des livres Harry Potter» organisée jusqu'à dimanche dans plus de 350 librairies et points de vente en France. Il s'agit déjà de la 9e édition.

Pendant quatre jours, des animations, lectures, quiz, concours, ou encore activités magiques sont à réaliser chez votre libraire. Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre dans l’une des librairies participantes, il est également possible d’organiser une soirée ensorcelante à la maison, grâce à un kit mis gratuitement à disposition des petits sorciers autour de l’univers du premier tome de la saga. Ce dossier est à retrouver sur le site de Gallimard Jeunesse.

Un concours à l'échelle nationale

En librairie, les petits et grands sorciers pourront afficher leur connaissance sur le monde de Poudlard à travers un quiz qui sera proposé dans chaque librairie participante dans le cadre d’un grand jeu-concours national. Au terme de ce week-end, les deux gagnants qui auront répondu correctement au plus grand nombre de questions pourront alors participer à la Grande Finale du Tournoi des Sorciers qui se tiendra en juin prochain à Paris.

En parallèle, les 25 librairies «qui auront organisé les plus beaux événements» seront sélectionnées pour participer aussi à la finale parisienne. A gagner : un voyage à Londres et des entrées pour visiter les studios Harry Potter.

Pour en savoir plus et découvrir si votre librairie participe aux «Nuits des Livres d'Harry Potter», consultez la page dédiée sur le site de Gallimard Jeunesse ou la carte ci-jointe.