Francofolies de Spa : plusieurs artistes dénoncent la présence du chanteur franco-israélien Amir

Depuis quelques jours, l’artiste Amir est la cible de militants propalestiniens. Le chanteur franco-israélien doit se produire aux Francofolies, un festival belge, mais des artistes protestent contre sa présence.

A quelques heures de l’ouverture du festival des Francofolies Spa, la programmation a été fortement perturbée. En cause : la présence du chanteur franco-israélien Amir, qui est accusé par des militants propalestiniens de soutenir la politique de Benjamin Netanyahou.

Face à ces accusations, plusieurs artistes ont décidé d’annuler leur venue aux Francofolies comme la chanteuse franco-suisse Yoa ou les deux musiciennes du collectif belge «Who’s That Girl».

«J’ai décidé de me retirer des Francofolies de Spa. Pas possible pour moi de jouer sur une line-up avec un ancien soldat de l'armée israélienne, surtout vu le contexte actuel et son soutien affiché à cette politique. Je préfère rester alignée avec mes valeurs et mon engagement pour la Palestine», a notamment déclaré Dj Raql membre du duo belge sur les réseaux sociaux.

En effet, étant franco-israélien, le chanteur Amir a été dans l'obligation d'effectuer son service militaire en Israël. Durant ce dernier, il a servi comme sergent-chef dans les renseignements de l'Armée de défense d'Israël.

Pour rappel, le service militaire est obligatoire en Israël pour tous les jeunes de 18 ans. Sa durée est de deux ans et huit mois pour les hommes, et deux ans pour les femmes.

Le festival ne le déprogrammera pas

Dans une lettre ouverte, une dizaine d’artistes ont dénoncé la présence du chanteur. Malgré les pressions et les demandes de déprogrammation, la direction des Francofolies a annoncé maintenir la présence d’Amir.

«Concernant Amir, aucune prise de parole propagandiste n’a jamais été observée sur scène. (…) Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer moralement sa trajectoire personnelle autrement que par ses chansons traitant de thèmes universels et consensuels, tels que l’amour, la fête, la quête de soi et la résilience», a indiqué la direction dans un communiqué.

Une tentative de censure qui pourrait s’intensifier dans le futur, selon Olivier Vial, directeur de l'institut de recherches CERU. «Il y a une partie des programmateurs qui, simplement pour éviter des problèmes de réputation, pour éviter d’être dans des polémiques, vont se dire ‘on peut éviter de programmer Amir, au moins on n’aura pas de problèmes à gérer’», a-t-il expliqué à CNEWS.

«C’est cette pression-là, qui est mise sur les programmateurs, qui est effectivement extrêmement inquiétante parce qu’elle permet par une pression militante de censurer et d’effacer publiquement un artiste», a-t-il poursuivi.

Ce boycott des artistes israéliens n’est pas nouveau, lors de l’Eurovision en mai dernier, la participante israélienne avait été chahutée de nombreuses fois durant sa prestation.