Rentrée scolaire 2022 : le panier de fournitures en hausse

D’après une étude annuelle de l'association Familles de France, le coût de la rentrée scolaire pour un élève de sixième est en hausse de 4,25 %. Les parents devront ainsi dépenser 208 euros pour équiper leur enfant, contre 199,34 euros en 2021.

L’inflation n’épargne pas l’école. A quelques jours de la rentrée scolaire, les parents sont confrontés à une hausse record des fournitures scolaires de près de 5%. «Depuis 2017, nous n’avons jamais vu une augmentation aussi importante», a affirmé Jamy Belkiri, présidente du pôle consommation de l’association Familles de France.

En cinq ans, la rentrée coûte ainsi 14 euros de plus. Les gommes, stylos-plume ou encore bâtons de colle ont augmenté de 3%, tandis que les articles de sport enregistrent une hausse de 4% en moyenne, voir 12% dans les supermarchés.

La course aux bonnes affaires

Pour alléger leur panier les familles se tournent vers la vente d’articles en ligne. Les articles éco-responsables, recyclés et recyclables séduisent également de plus en plus. Ces derniers représentent ainsi 20% des achats de fournitures scolaires.

Par ailleurs, Familles de France conseille aux parents de se diriger vers les hypers et les supermarchés plutôt que dans les magasins spécialisés.

Malgré les aides allouées par le gouvernement, le budget est alourdissant pour les parents d’élèves qui devront également assumer des frais de transport, de cantine et d’assurance scolaire.