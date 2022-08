Groenland : les dégâts du tourisme dans une zone naturelle fragile

Venus des quatre coins du monde pour s’émerveiller, les touristes convergent toujours plus nombreux vers le Groenland, majestueuse île de glace déjà menacée par le réchauffement climatique.

«C’est tout simplement waouh», a confié à CNEWS une touriste brésilienne passionnée par la glace et le silence. De plus en plus de visiteurs affluent en effet vers Ilulissat, troisième ville du territoire autonome danois classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004.

Ils viennent découvrir un paysage d’une beauté brune, une majestueuse île de glace à perte de vue contrastant avec la vue époustouflante sur les icebergs.

La région est pourtant aux premières loges du réchauffement climatique. Échappés du fjord voisin, des blocs de glaces exceptionnels se détachent sans cesse sur l'océan étale où l’on peut apercevoir des baleines. De plus, ces 40 dernières années, l'Arctique s'est réchauffé près de quatre fois plus vite que le reste du monde, d'après l'étude la plus récente sur le sujet.

50.000 touristes en 2021

Ces scènes de carte postale ont attiré 50.000 personnes en 2021, soit dix fois plus de visiteurs que la cité portuaire ne compte d'habitants. En outre, plus de la moitié n'y font qu'une courte escale pendant une croisière arctique.

«Nous n’avons pas la capacité d’accueillir autant de monde (…). Nous ne sommes que 5.000 à vivre ici», a affirmé à CNEWS Palle Jeremiassen, maire d’Ilulissat.

Appelé à s'amplifier avec l'ouverture d'un aéroport international d'ici deux ans, ce succès constitue pour le maire de la ville, une manne financière bienvenue mais aussi une gageure supplémentaire. «Chaque jour, on peut voir les conséquences du changement climatique: les icebergs sont plus petits, le glacier recule», a-t-il expliqué, également inquiet de la fonte du permafrost qui menace la stabilité de certaines infrastructures et habitations.

Les paysages immaculés prisés des visiteurs s'étiolent et l'enjeu est de protéger l'écosystème local sans détourner les curieux.