La saga des Passagers du vent bientôt de retour

Une série de bande dessinée mythique revient. Le huitième album des «Passagers du vent» sortira le 3 octobre prochain, aux éditions Delcourt.

A quelques mois de son arrivée en librairie, «Le sang des cerises» se dévoile dans une vidéo très instructive. On y apprend que, cette fois, l'histoire se déroulera à Paris, au moment de La Commune de 1871, la fameuse révolte ouvrière réprimée dans le sang, avant de se poursuivre quelques années plus tard.

On retrouve Zabo, qui était déjà l'héroïne des Tomes 6 et 7 (La petite fille Bois-Caïman). Cette fois-ci, elle fait la connaissance d'une jeune Bretonne de 14 ans, Klervi, montée à la capitale pour devenir bonne à tout faire. Elles se perdent ensuite de vue et se retrouveront dans une toute autre situation, alors que la lutte des classes fait rage.

UNE SÉRIE CRÉÉE EN 1979

Après les embruns du grand large, les parfums de l'Afrique et les lumières du Bayou, c'est un tout nouveau décor pour François Bourgeon. Le scénariste-dessinateur de 73 ans, installé en Bretagne, a créé la série en 1979, avec, au centre des cinq premiers albums, Isa, l'arrière grand-mère de Zabo. Femme à poigne, à contre-courant, dressée face à une société patriarcale, cette dernière avait marqué à vif les lecteurs et provoqué, il faut bien l'avouer, quelques émois.

Dans cette vidéo étonnante, il nous raconte son mode de travail, sa «curiosité obsessionnelle» et son besoin de partager ses trouvailles avec les lecteurs. L'auteur n'a par exemple pas hésité à recréer les véritables conditions météo de l'époque, en consultant les archives.

Encore plus incroyable, il a carrément reconstitué une partie de la butte nord de Montmartre en maquette pour ne pas commettre d'erreur factuelle. «J'avais envie d'apporter un contrepoint au Montmartre touristique, au Montmartre d'Amélie Poulain. Le Sacré-Cœur (qui a été bâti à l'endroit où a commencé l'insurrection de La Commune, ndlr), pour moi, ça a toujours été une grosse merde», explique-t-il. Au total, la création de ce dernier album est le fruit de quatre ans de travail.

Enfin, puisque une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'ambitieuse série ne devrait pas s'arrêter là. Comme semble l'indiquer la couverture de ce futur album, un «livre 2» serait déjà programmé.