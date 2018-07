Le documentaire «Les Bleus 2018, au coeur de l'épopée russe», à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dimanche 15 juillet l’équipe de France de football a décroché la deuxième étoile de son histoire. Le documentaire « Les bleus 2018, au cœur de l’épopée russe » diffusé sur TF1 puis Amazon prime vidéo propose de revivre leur exploit depuis les coulisses.

C’est ce mardi 17 juillet à partir de 21h que les téléspectateurs de la première chaîne découvriront l’envers du décor de la victoire des Bleus. Un film de deux heures coproduit par la Fédération française de foot et qui, tourné au sein de l'équipe de France pendant la préparation du Mondial jusqu'à la remise du trophée, sera aussi visible sur Amazon Prime Video à partir du 20 juillet.

«Ce documentaire nous plonge en immersion avec les joueurs de l'équipe de France, des athlètes de très haut niveau, à la fois attachants, sympathiques et espiègles en dépit de l'incroyable pression» annonce TF1.

Une aventure humaine et sportive

«On voulait raconter une aventure humaine et sportive », explique ce mardi 17 juillet sur Europe 1, Emmanuel Le Ber, l'un des deux réalisateurs. «Au début Didier Deschamps n'était pas très chaud mais la Fédération française de football a poussé en disant que s'il se passait quelque chose il fallait laisser une trace», précise Théo Schuster, co-réalisateur du documentaire. «Les entraînements, les causeries de Didier Deschamps mais aussi les moments d'intimités. On a appris à se placer, à se faire oublier et à gagner la confiance des joueurs, de l'entraîneur, du staff», détaille toujours sur Europe 1, Théo Schuter.

«Chaque jour, on prenait des joueurs dans leurs chambres pour parler avec eux. On leur demandait leur ressenti personnel». Une des premières scènes fortes du film dévoile le débriefing de Didier Deschamps après le match de la France face à l’Australie «et la soufflante qu’il passe à Kylian Mbappé» rapporte Télé-Loisirs.