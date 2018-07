Vidéo : Tom Cruise embarque James Corden dans la cascade démente de Mission Impossible Fallout

Dans le dernier épisode de la franchise, qui sort en France ce 1er août, Tom Cruise réalise lui-même les cascades les plus impressionnantes de sa carrière, dont un HALO jump, un saut militaire, à plus de 7500 mètres d'altitude.

Invité du Late Late Show le 25 juillet pour faire la promotion de son nouveau long-métrage, Tom Cruise a emmené l’animateur James Corden dans le désert de Californie pour lui montrer que sauter en parachute d'un avion n'est pas aussi facile que l’animateur s’amusait à le prétendre. Les deux hommes ont filmé leur préparation puis leur saut sous la forme d’un sketch hilarant.

La séquence Cruise/Corden a été tournée à (seulement) 4000 mètres d’altitude. Celle du saut en parachute qui apparaît dans Mission Impossible Fallout, à 7500 mètres. De l’aveu du cinéaste Christopher McQuarrie, cette cascade compte parmi celles qui ont été les plus compliquées à réaliser, d’autant que l’équipe du film tenait absolument à ce qu’elle soit tournée au crépuscule. Ils n'avaient donc chaque jour que trois minutes de lumière pour réussir toute la cascade, ce qui exigeait une extrême précision de la part de l’acteur et du cadreur. Normalement prévue pour être tournée en 3 jours, la séquence en a finalement nécessité 12.

Le saut HALO (HALO pour “high altitude, low opening”) est une technique de saut militaire développée par les Américains dans les années 1960 qui permet d’envoyer des hommes sur des territoires hostiles sans qu'ils soient détectés. Un équipement et un entraînement spéciaux sont nécessaires, dont un masque à oxygène, et la vitesse de chute peut atteindre les 320 km/h.

Alors que le film montre Tom Cruise (infatigable Ethan Hunt) en pleine descente sur Paris, le tournage s’est en fait déroulé à Abu Dhabi, où les équipements de l’armée des Emirats Arabes Unis ont été mis à contribution, dont des avions spéciaux et une chambre de décompression.

110 sauts ont été nécessaires et Tom Cruise en a tourné lui-même 94, explique The Hollywood Reporter. Paramount Pictures a mis en ligne un impressionnant making of.

Tom Cruise, 56 ans, n'a pas mouillé le maillot pour rien puisque la critique américaine considère Mission Impossible Fallout comme un des meilleurs blockbusters jamais produits. Les premiers spectateurs le hissent quant à eux N°1 au top des meilleurs Mission Impossible.

