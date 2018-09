Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Un portrait riche et inédit de Whitney Houston, une chronique familiale portée par une belle brochette d'acteurs et un documentaire sur les espèces animales qui peuplent la Terre... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«whitney», de kevin macdonald

Six ans après sa mort tragique à 48 ans, qui a laissé des millions de fans orphelins, Whitney Houston fait l’objet d’un documentaire réunissant des archives inédites et de nombreux témoignages de ses proches. Une pluralité de voix qui permet de comprendre la descente aux enfers de la fille de Cissy Houston, choriste des plus grands noms de la musique américaine comme Elvis Prestley, et dont la marraine n’était autre qu’Aretha Franklin. Présenté hors compétition au 71e Festival de Cannes et réalisé par Kevin Macdonald («Le dernier roi d’Ecosse»), Whitney perce le mystère de celle que l’on surnommait «The Voice», et qui a écoulé 200 millions d’albums, avant de devenir une source d’inspiration pour Alicia Keys ou Beyoncé.

Si son traitement chronologique reste classique, cet hommage, rythmé au son des plus grands tubes de la star, dévoile de terribles révélations qui pourraient, en partie, expliquer ses addictions à la drogue et l’alcool, ainsi que son attachement à un ex-mari violent, Bobbi Brown. Selon les dires de son frère et de sa belle-sœur, la chanteuse et actrice aurait en effet été abusée sexuellement par sa cousine, l’artiste de soul Dee Dee Warwick, aujourd’hui disparue. Ses amours contrariées avec son assistante et amie de longue date, Robyn Crawford, sont également abordées sans être confirmées, cette dernière n’ayant pas souhaité témoigner face caméra. Le réalisateur souhaitait montrer que «l’art de Whitney Houston – souvent perçue comme superficielle – était plus profond et plus pertinent d’un point de vue sociologique que ce que l’on pouvait croire». Son pari est donc réussi.

«photo de famille», de cécilia rouaud

Des liens affectifs rompus engendrent un manque de repères. S’il est un game designer reconnu, Mao peine pourtant à s’épanouir, préférant se réfugier dans l’alcool et la psychanalyse. Ses sœurs, Gabrielle et Elsa, dont il a été séparé très jeune suite au divorce de ses parents, tentent, elles aussi, et chacune à leur manière, de surmonter cette fracture qui les a tant fragilisées. Ensemble, ce trio bancal devra affronter la mort imminente de leur grand-mère, dernière figure des souvenirs d’enfance et du bonheur retrouvé pendant l’été. Après «Je me suis fait tout petit» (2012), Cécilia Rouaud réunit Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri et Chantal Lauby dans cette chronique familiale à la fois drôle et émouvante. Des personnages complexes, aux comportements souvent maladroits, mais qui restent terriblement attachants.

«un nouveau jour sur terre», de r. Dale, p. Webber et L. Fan

Trois longues années de tournage auront été nécessaires pour donner vie, sur grand écran, au documentaire inédit Un nouveau jour sur Terre, faisant suite à «Un jour sur Terre», produit par le département Histoire naturelle de la BBC, et sorti en 2007. Aux quatre coins de la planète, pas moins de 38 espèces animales sont suivies au plus près dans une vingtaine de pays. Leurs moindres mouvements sont scrutés tout au long de la journée et au rythme du soleil. «Avec ce nouveau chapitre, on a essayé de renouer le lien entre l’homme et la nature, [et non] de l’opposer l’un à l’autre», explique le producteur, Stephen McDonogh. Cette réalisation offre des prises de vues à couper le souffle et d’un profond réalisme, lesquelles sont commentées – dans la version française – par la voix envoûtante et douce de l’acteur Lambert Wilson.