«Le Poulain», une satire politique sur fond de campagne présidentielle

Alliant politique et humour, le premier long métrage de Mathieu Sapin, «Le Poulain», sort le 19 septembre dans les salles obscures.

Plus connu dans le monde de la bande-dessinée en tant qu’auteur-dessinateur, Mathieu Sapin signe son premier long métrage. L’auteur passe donc derrière la caméra, et choisit pour l’accompagner Alexandra Lamy et le jeune acteur franco-britannique Finnegan Oldfield.

Matthieu Sapin utilise ainsi ses expériences d’auteur de bande-dessinée politique pour imaginer l’histoire de son premier film, en adoptant le registre de la comédie. Arnaud Jaurès (Finnegan Oldfield), 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic (Alexandra Lamy), directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.

Le rythme de la campagne présidentielle, auquel prend part le personnage principal, est traité ici avec humour et dérision. La scène d’ouverture se fait d’ailleurs avec l’artiste Philippe Katerine, dont la seule présence annonce un ton décalé.

Sortie en salle prévue le 19 septembre prochain.