Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Une comédie avec Vincent Lacoste sur les étudiants en médecine, un drame familial porté par Roschdy Zem et l'adaptation du roman de Didier Van Cauwelaert avec Stéphane Plaza... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«première année», de Thomas Lilti

Après avoir dénoncé les défaillances du service hospitalier dans «Hippocrate» (2014), puis s’être intéressé aux déserts médicaux dans «Médecin de campagne» (2016), Thomas Lilti prend le pouls d’une faculté de médecine en souffrance dans son nouveau film, «Première année». Pour l’occasion, il retrouve l’acteur Vincent Lacoste, lequel incarne Antoine, qui tente pour la troisième fois le tant redouté concours de première année. Dans ce parcours semé d’embûches qui n’a rien d’une promenade de santé, il fera la connaissance de Benjamin (William Lebghil), fils de chirurgien tout droit sorti des bancs du lycée.

Des longues heures de révision à la bibliothèque universitaire – voire même sous la douche – aux nuits blanches, en passant par des repas pris en cinq minutes et l’absence de toute vie sociale, ce long-métrage filme au plus près le quotidien de ces deux héros, pour qui le temps est compté. «Je voulais raconter la violence et l’épreuve que sont ces grands concours qui déterminent toute une vie. Une hypercompétition dans laquelle notre époque nous oblige à vivre», explique Thomas Lilti, lui-même ancien médecin, qui est allé tourner dans les amphis de la fac et au centre d’examens de Villepinte. Un film quasi documentaire porté par un duo d’acteurs déjà réuni dans «Jacky au royaume des filles» (2014) de Riad Sattouf, qui semble d’autant plus nécessaire que le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, souhaite la refonte du numerus clausus qu’il juge «périmé». La réforme du système de santé devrait d’ailleurs être présentée le 18 septembre prochain.

«ma fille», de Naidra Ayadi

Alors que sa fille aînée annonce par un simple message qu’elle ne rentrera pas pour les fêtes de fin d’année, Hakim décide de partir à sa rencontre à Paris, où il la pense stagiaire dans un salon de coiffure. En arrivant dans la capitale, décrite comme une ville violente et peu accueillante, la réalité est tout autre. En l’espace d’une nuit, ce qu’il croyait être la vie de Leïla se transforme en poussière, laissant place à un monde dépravé dans lequel évolue la jeune femme. Adapté du roman «Le voyage du père», de Bernard Clavel, par Naidra Ayadi, dont il s’agit du premier film, «Ma fille» tire son épingle du jeu grâce à la performance d’une grande justesse de Roschdy Zem. L’acteur est parfait en père taiseux qui ne sait exprimer ses sentiments. Un drame déjà porté à l’écran avec Fernandel, il y a plus de cinquante ans.

«j'ai perdu albert», de Didier Van Cauwelaert

Stéphane Plaza a délaissé son costume d’agent immobilier des émissions de M6 pour celui d’acteur, dans le deuxième long-métrage de Didier Van Cauwelaert, lequel a adapté son roman du même nom, paru en avril dernier aux éditions Albin Michel. Dans «J’ai perdu Albert», le trublion du PAF, qui ne manque pas de talent, incarne Zac, dépressif et apiculteur à ses heures, qui tente de venir en aide à la jeune Chloé (Julie Ferrier), une médium habitée par l’esprit d’Albert Einstein. Une comédie subtile à trois voix puisque ce même esprit va se glisser dans la peau de Zac.