Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Une fresque politique et humaine sur fond de Révolution française, une comédie sociale avec Jean Dujardin et un film fantastique plein de magie... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«un peuple et sn roi», de pierre schoeller

«Si Versailles m’était conté» (1954), de Sacha Guitry, «Ridicule» (1996), de Patrice Leconte ou «Marie-Antoinette» (2006) de Sofia Coppola… La cour du roi de France Louis XVI et la Révolution française n’ont de cesse d’inspirer le 7e art. Fasciné également par cette période, Pierre Schoeller prolonge, après «Versailles» et «L’exercice de l’Etat», sa réflexion sur l’homme face au pouvoir dans Un peuple et son roi. Au lieu de s’attarder sur les conflits sanglants, le cinéaste traite cette période décisive du point de vue des petites gens des faubourgs – essentiellement des femmes – qui se battaient avec force et conviction lors de ces journées insurrectionnelles.

Interprétés par la crème du cinéma français (Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Céline Sallette, Gaspard Ulliel…), verriers, lavandières, marchands et autres vagabonds, qui chantent, dansent et s’insurgent, se retrouvent face à de grandes figures historiques comme Robespierre, Marat ou Saint-Just dans la toute récente Assemblée nationale. Les spectateurs suivent ainsi les discours des grands orateurs et la naissance de textes de lois fondamentaux, qui résonnent encore aujourd’hui dans la quête de nouveaux droits. «Je voulais redonner à la Révolution française son visage populaire et contemporain», expli­que Pierre Schoeller. Avec un budget de près de 17 millions d’euros, cette fresque historique, politique et humaine célèbre le courage et l’insoumission de citoyens prêts à mourir pour la liberté, de la prise de la Bastille en 1789 jusqu’à la mort sur l’échafaud et en place publique du souverain déchu, incarné par Laurent Lafitte, en 1793.

«i feel good», de benoît delépine et gustave kervern

Après «Saint Amour», sorti il y a deux ans, le tandem Benoît Delépine et Gustave Kervern signe son retour avec «I Feel Good», une comédie sociale décapante mettant en scène l’acteur oscarisé Jean Dujardin et l’ex-Deschiens Yolande Moreau, grande habituée du duo de réalisateurs. Fidèle à l’univers des cinéastes, ce long-métrage suit le parcours de Jacques, un bon à rien condescendant qui cherche l’idée du siècle pour devenir riche. Quand il la tient enfin, il décide de se réfugier chez sa sœur Monique, responsable d’un village Emmaüs près de Pau. Face à ses convictions solidaires et humanistes, Jacques se heurte à une nouvelle vision de la réussite, loin de ses idéaux capitalistes. En apparence incompatibles, leurs deux mondes finiront par se concilier avec humour, pour une belle leçon de vie à la clé.

«la prophétie de l'horloge», d'eli roth

Un fauteuil qui s’anime au milieu des pendules, une chambre rangée en un claquement de doigt à en faire pâlir Mary Poppins, et des murs qui émettent un mystérieux tic-tac dans la nuit… C’est dans une demeure ressemblant à un cabinet de curiosités, de prime abord angoissante, que le jeune Lewis, 10 ans, pose ses valises après le décès brutal de ses parents dans un accident de voiture. Recueilli par son oncle fantasque Jonathan (remarquable Jack Black) et chéri par la voisine magicienne (Cate Blanchett), qui ne jure que par le violet, l’orphelin va se découvrir des pouvoirs qui lui seront utiles pour combattre le sorcier Isaac Izard (Kyle MacLachlan) et l’empêcher de nuire à l’humanité. Habitué aux films d’horreur comme Hostel ou The Green Inferno, Eli Roth change de registre avec «La prophétie de l’horloge», adapté du best-seller pour enfant, de John Bellairs, produit par Steven Spielberg et rappelant «Hugo Cabret» de Martin Scorsese. Si elle ne révolutionne pas le genre, cette production familiale pleine de fantaisie et de poésie reste un bel hommage à la magie et devrait ravir petits et grands.