Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Un documentaire sur l'odyssée spatiale de Thomas Pesquet, le premier film de Bradley Cooper avec Lady Gaga et un drame intimiste porté par Romain Duris... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«16 levers de soleil», de pierre-emmanuel le goff

Ce fut le gardien du phare de l’espace. Réalisateur du documentaire «16 levers de soleil», Pierre-Emmanuel Le Goff décrit ainsi Thomas Pesquet, qui a passé six mois au sein de la Station spatiale internationale (ISS), de fin novembre 2016 à juin 2017. Ayant pour fil rouge un dialogue ima­ginaire entre l’astronaute de 40 ans et Antoine de Saint-Exupéry, l’aviateur disparu en mer, ce long-métrage se concentre essentiellement sur les travaux de recherche menés lors de la mission Proxima, ainsi que sur le quotidien du scientifique normand qui rappelle, avec humilité, qu’il «(fait) rêver les enfants» quand sa compagne Anne, employée de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), elle, «sauve le monde».

Pour capter ses instants de vie lorsqu’il se rase, se lave les cheveux, fait du sport ou joue du saxophone en apesanteur, Thomas Pesquet a dû, comme il le souligne, se transformer «en cameraman, preneur de son, pigiste et figurant», et solliciter l’aide de son équipage. Avant d’embarquer à bord du lanceur Soyouz et en accord avec la Nasa, l’astronaute s’est entraîné à manier des caméras très haute définition (6K), ainsi qu’une Go Pro 4K utilisée pour les images du système solaire et capable, par conséquent, de supporter des variations de températures oscillant entre -150 et +150 degrés. Les pieds sur Terre mais la tête dans les étoiles, Thomas Pesquet aimerait repartir pour une nouvelle mission sur l’ISS d’ici à 2024, avant de s’envoler, un jour, vers la Lune ou sur Mars. Et il fait la promesse de rapporter avec lui de nouveaux clichés de ses aventures.

«a star is born», de bradley cooper

Avant même sa sortie, «A Star is Born» était sur toutes les lèvres, s’invitant comme l’un des films favoris à la course aux Oscars. Pour ses premiers pas derrière la caméra, Bradley Cooper, qui tient également l’un des rôles principaux, adapte l’histoire d’un chanteur de country sur le déclin qui propulse au sommet des charts la prometteuse Ally, laquelle lui vole rapidement la vedette et le laisse en plein désarroi. Porté à l’écran par Lady Gaga, dont la performance sans artifices pourrait également la placer en bonne position pour décrocher une statuette, ce remake de William A. Wellman (1937) a déjà connu deux autres adaptations avec Judy Garland en 1954, puis Barbra Streisand en 1976. De l’amour, du drame et beaucoup de musique, le tout sublimé par une alchimie sincère entre l’acteur de «Very Bad Trip» et la star aux 130 millions d’albums vendus.

«nos batailles», de guillaume senez

Un équilibre aussi fragile qu’un château de cartes. Chef d’équipe et syndicaliste dans un entrepôt, Olivier se démène pour faire valoir les droits de ses collègues. Un engagement total qui occulte, en privé, le mal-être de sa femme laquelle disparaît du jour au lendemain, sans prévenir. Perdu quand il s’agit d’exprimer ses sentiments, ce père de deux ans va devoir prendre soin de ses deux enfants, tout en jonglant avec ses combats professionnels. Sans jamais tomber dans le misérabilisme, cette chronique sociale et familiale fait écho à l’histoire personnelle du réalisateur franco-belge Guillaume Senez, séparé de la mère de ses enfants quelques semaines avant le tournage de son premier film «Keeper» sorti en 2015. Avec «Nos batailles», le cinéaste offre à Romain Duris l’un des plus beaux rôles de sa carrière. En père courage, l’acteur démontre l’étendue de son talent, s’abandonnant totalement dans ce scénario construit sans dialogues. Face à lui, des seconds-rôles féminins convaincants bourrées d’humanité, dont la lumineuse Lætitia Dosch dans le rôle de la sœur qui tente d’apporter un peu de gaieté à un foyer en mal d’amour.