Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Une superproduction à l'effigie du méchant Venom, un portrait émouvant d'une ado transsexuelle et le retour à l'écran de la bande d'«Embrassez qui vous voudrez» seize ans plus tard... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«venom», de Ruben Fleischer

Ennemi juré de Spider-Man, «Venom» débarque pour la première fois sur grand écran. Revenant sur les origines de cet anti-héros apparu dans les comics en 1984, le blockbuster de Sony Pictures suit les aventures du journaliste d’investigation Eddie Brock, qui enquête sur un laboratoire suspect, la Life Fondation, où un symbiote (une invention des auteurs de l’univers Marvel) d’origine extraterrestre va prendre possession de son corps.

Si elle offre quelques belles scènes d’action – mais sans goutte de sang –, cette réalisation de Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland) peine à susciter l’engouement, à cause d’un scénario brouillon et d’un montage cafouilleux. Tom Hardy, qui partage l’affiche avec Michelle Williams et Riz Ahmed, s’est ainsi plaint du résultat. Pourtant, la star, magistrale dans son rôle de Bane dans «The Dark Knight Rises», aurait déjà signé pour deux autres suites de «Venom». Malgré les critiques souvent assassines, ce premier volet s'est hissé en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end d'exploitation, récoltant plus de 80 millions de dollars, selon la société spécialisée Exhibitor Relations. Il a ainsi battu le record du meilleur démarrage mondial au box-office pour un mois d’octobre.

«girl», de Lukas Dhont

Les apparences sont trompeuses. Derrière de longs cheveux blonds, des yeux d’un bleu intense et un visage angélique, se cache Lara, un garçon devenu fille qui se rêve en ballerine et envisage une opération chirurgicale pour enlever cette partie «en trop» qu’elle ne supporte plus. A force d’efforts et de stratagèmes pour dissimuler sa réelle identité, cette adolescente transsexuelle intègre l’une des plus prestigieuses écoles de danse de Belgique, où elle met son corps à rude épreuve.

Passant des heures à l’entraînement, Lara tente de dompter un physique qui ne lui correspond pas, quitte à lui infliger de terribles souffrances. Les stigmates sur ses pieds en sang ne sont que la métaphore de la douleur intérieure que ressent cette jeune fille de 15 ans, mal dans sa peau. Et cela, malgré le soutien indéfectible d’un père aimant prêt à tout pour le bonheur de sa fille. Avec «Girl», le jeune cinéaste Lukas Dhont signe une première œuvre forte, pleine de pudeur et évitant le voyeurisme, qui doit en partie sa réussite à la performance de son acteur, Victor Polster, récompensé du prix d’interprétation à Cannes, dans la section Un certain regard.

«voyez comme on danse», de michel blanc

Les enfants ont grandi, et, avec eux, les soucis et les rides aux coins des yeux. Seize ans après «Embrassez qui vous voudrez», les héros voient, pour certains, leur vie virer au drame. C’est le cas de Karin Viard qui reprend son rôle de Véro, mère névrosée mais attachante, dans cette suite baptisée «Voyez comme on danse», et toujours réalisée par Michel Blanc. Sa fille Eva, encore lycéenne, est enceinte. Son amie Elizabeth, dont le mari Bertrand est en prison pour fraude fiscale, doit abandonner son quotidien luxueux pour se mettre au travail. Quant à Lucie, elle doit jongler entre ses obligations de femme d’affaires et un conjoint parano qui se sent constamment épié.

Avant de faire revivre à l’écran cette galerie de personnages inspirés par le roman «Vacances anglaises», de Joseph Connolly, l’inoubliable Jean-Claude Dusse a donc souhaité prendre son temps. «Je ne suis pas fan des suites, je trouve que cela fait un peu “deuxième pression”», explique le cinéaste de 66 ans. Si la plupart des acteurs du premier volet – dont le couple de nantis formé par Charlotte Rampling et Jacques Dutronc – sont encore de la partie, d’autres manquent à l’appel pour «éviter de répéter certaines situations», laissant la place à de nouveaux venus comme Jean-Paul Rouve. Un casting cinq étoiles pour un film choral aux répliques acerbes et ciselées, qui se moque avec délice des us et coutumes de la petite bourgeoisie et des bobos parisiens. Michel Blanc maîtrise l’art de la mise en scène et transforme chacune des scènes, même les plus cauchemardesques, en un joli moment de rire. Mais non sans une pointe de cynisme.