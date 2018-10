The Voice Kids saison 5, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les festivités de The Voice Kids saison 5 démarrent ce vendredi 12 octobre à 21h sur TF1. Une nouvelle édition qui fait le plein de nouveautés.

A commencer par le nombre de coachs. Ce sont désormais quatre au lieu de trois personnalités qui vont prendre place dans les célèbres fauteuils rouges. Le chanteur Soprano (en remplacement de Matt Pokora) et Amel Bent rejoignent cette année Jenifer et Patrick Fiori. Chacun d'entre eux devra sélectionner une équipe de jeunes talents de la chanson (tous les candidats ont entre 6 et 16 ans), puis tenter de mener le meilleur d'entre eux vers la victoire.

Les deux petits «nouveaux» de l'équipe sont enchantés de faire partie de l’aventure. «Cela me remplit de plaisir de savoir que je peux transmettre à mon tour mon expérience et aider à réaliser le rêve d'un autre» a confié le rappeur Soprano au Parisien. «J’ai vu les artistes qui ont émergé, entre Slimane et Louane, ce sont de grands interprètes. Ça m'a convaincue.» a quant à elle révélé Amel Bent au site Pure Charts. Se retrouver à quatre coachs rend-il la compétition plus serrée ? «Oui, si l'on pense 'compétition', explique Jenifer dans les pages de TV Magazine, mais on se charrie, c'est drôle. Cela rajoute un petite défi supplémentaire et moi, j'aime bien les challenges».

Autre «nouveauté» du cru 2018 de The Voice Kids, une nouvelle règle qui donnera la possibilité de sauver un jeune talent dans une équipe adverse au cours de la demi-finale. Cette étape décisive verra donc le retour du bouton rouge pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles, Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent la présentation du show. L’an passé, la victoire était revenue à Angelina Nava, coachée par Patrick Fiori, devant 4,4 millions de téléspectateurs soit 22,4% de parts de marché. L'émission avait été battue ce soir-là par Meurtres en Auvergne sur France 3 avec 5 millions. n

The Voice Kids, les vendredis à partir du 12 octobre à 21h sur TF1.