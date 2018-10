Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Un biopic sur Neil Armstrong et son odyssée spatiale, un huis clos entre amis qui vire au drame et le retour d'Omar Sy dans la peau d'un flic envoyé à Miami... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«first man - le premier homme sur la lune», de damien chazelle

Depuis ses débuts et ses prestations dans «Drive» ou «Only God Forgives», certains reprochent à Ryan Gosling son jeu minimaliste. Pourtant, ce «défaut» colle au caractère introverti de l’astronaute américain Neil Armstrong, qu’il campe dans «First Man», de Damien Chazelle. Après un numéro de claquettes dans la comédie musicale «La La Land», le Canadien retrouve le cinéaste et se glisse dans la combinaison du premier homme à avoir foulé le sol lunaire, en 1969, lors de la mission Apollo 11.

Une «grosse responsabilité», selon l’acteur, qui s’est beaucoup investi dans le projet. «J’ai pu rencontrer Janet, sa femme, avant sa disparition (en juin, ndlr), ses deux fils, ainsi que sa sœur dans la ferme de l’Ohio où il est né», explique-t-il. Adapté de la biographie de l’astronaute écrite par James R. Hansen, ce biopic s’attarde sur la psychologie complexe de Neil Armstrong, marié à une femme – remarquable Claire Foy – en quête de normalité, tout en retraçant les huit années qui précèdent l’alunissage et la phrase légendaire «Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité». La sphère privée se confronte à l’Histoire, ce qui fait la particularité de ce film qui délaisse certaines références patriotiques. La caméra immersive permet de suivre au plus près le scientifique dans ses phases d’entraînement ou dans son exploit spatial, via son casque ou le hublot de la navette, donnant lieu à des scènes sans effet numérique et d’un profond réalisme. Après avoir visé la Lune, l’équipe de «First Man» s’est lancé une autre mission : décrocher une, voire plusieurs statuettes, à la cérémonie des Oscars, le 24 février.

«le jeu», de fred cavayé

Le smartphone, nouvel ennemi du couple ? Partant de cette hypothèse, une bande d’amis de longue date décide, au cours d’un dîner, de se prêter à un jeu risqué façon roulette russe : déposer son téléphone sur la table et répondre à voix haute aux appels, mails et textos, même les plus embarrassants. Après quelques verres de vin, la soirée vire au règlement de comptes, chacun s’apercevant que cet outil de communication abrite de terribles secrets. Après «Radin !» (2016) avec Dany Boon, Fred Cavayé adapte le film italien à succès «Perfetti Sconosciuti» et signe une ­comédie dramatique douce-amère sur l’infidélité, les non-dits en amitié et la protection de la vie privée à l’ère du numérique. Ce huis clos au dénouement inattendu, et dont les scènes cocasses rappellent Le prénom, est servi par un casting cinq étoiles, emmené par le convaincant Stéphane De Groodt.

«le flic de belleville», de rachid bouchareb

Toute ressemblance avec des personnages ayant existé n’est absolument pas fortuite. Dans le buddy movie «Le flic de Belleville», Rachid Bouchareb ressuscite Eddie Murphy sous les traits d’Omar Sy, qui possède assurément le même potentiel comique et la même prestance. A un détail près, il porte des chemises hawaïennes à la Magnum. ­ncarnant un policier très attaché à son quartier parisien, au grand dam de sa petite amie, l’ex-acolyte de Fred Testot s’envole pour Miami, toujours accompagné de sa mère envahissante (Biyouna), afin de mettre la main sur l’assassin de son meilleur ami, sur fond de trafic de drogue. Tel un clin d’œil assumé au duo de «Miami Vice», Omar Sy fait équipe avec Ricardo, un partenaire blasé et bourru joué par Luis Guzman (Narcos). Une comédie bourrée de références au cinéma américain des années 1980, qui séduira les nostalgiques du genre.