Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Un biopic sur le leader de Queen, une comédie burlesque signée Pierre Salvadori et un film consacré à Silvio Berlusconi... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«bohemian rhapsody», de bryan singer

Pour le biopic retraçant la vie extraordinaire de Freddie Mercury, l’acteur Rami Malek s’est totalement métamorphosé pour entrer dans la peau du leader du groupe britannique Queen, allant même jusqu’à porter un dentier pour coller au plus près au physique de la star.

Le réalisateur Bryan Singer («X Men Apocalypse») revient sur la rencontre des membres du band jusqu’à leur concert mémorable Live Aid au stade Wembley en 1985. Un bel hommage au chanteur à la vie faite d’excès mort le 24 novembre 1991, à l’âge de 45 ans, d’une pneumonie. La veille de sa disparition, il avait annoncé être porteur du VIH. Ce film reste aussi une occasion rêvée de (re)découvrir les plus grands tubes de Queen.

«en liberté !», de pierre salvadori

Prix SACD à la Quinzaine des Réalisateurs au 71e Festival de Cannes, cette comédie burlesque est portée par le duo Adèle Haenel et Pio Marmai. Jeune inspectrice de police, Yvonne découvre que son mari, lui aussi dans la police et mort au combat, était passé du côté obscur et s’illustrait en tant que ripou, faisant condamner un innocent prénommé Antoine. En proie à la culpabilité, la jeune femme décide de remettre la main sur cet accusé à tort sans lui dire qui elle est réellement. Ce qui donne lieu à une série de quiproquos et à des scènes aussi drôles que touchantes.

«silvio et les autres», de paolo sorrentino

Le réalisateur de «La grande bellezza» consacre son nouveau film à il Cavaliere. Pendant près de trente ans, Silvio Berlusconi a en effet fasciné ou écœuré par son ascension fulgurante, son empire médiatique et ses déboires avec la justice. «Berlusconi a orchestré la médiatisation spectaculaire de sa vie. Il faisait ça à des fins électorales. Il utilisait la scène politique comme s'il était une star de cinéma», explique Toni Servillo qui retrouve Paolo Sorrentino pour la cinquième fois de sa carrière.