Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Un drame familial et social avec Virginie Efira, la tragédie du sous-marin russe Kursk portée à l'écran et le chemin de croix d'un homme d'affaires victime d'un AVC... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«un amour impossible», de catherine corsini

Touche-à-tout, Virginie Efira compte parmi les actrices les plus en vogue du cinéma français. Egalement à l’affiche de la comédie «Le grand bain» qui cartonne au box-office, elle émerveille par son jeu tout en nuances dans «Un amour impossible», adapté du roman éponyme de Christine Angot.

Dans ce drame de Catherine Corsini, elle incarne Rachel, une jeune dactylo de Châteauroux tombant sous le charme de Philippe (Niels Schneider). Ce pervers narcissique de bonne famille à la beauté glaciale refuse de se marier. Mais de cette liaison passionnelle, puis destructrice, naîtra Chantal. Une fillette que sa mère élèvera seule malgré les préjugés, et qui se battra tout au long de sa vie pour que son père daigne la reconnaître. Ce récit romanesque, se déroulant sur plusieurs décennies, démontre la cruauté des sentiments et l’émancipation d’une femme qui tente par tous les moyens de se libérer d’un mâle manipulateur.

«kursk», de thomas vinterberg

Le 12 août 2000, Mikhail Averin – interprété par Matthias Schoenaerts – se retrouve prisonnier avec vingt-deux autres camarades à bord du K-141 Kursk, sous-marin nucléaire russe entraîné à plus de 100 mètres de profondeur dans la mer de Barents, après deux explosions. Réfugié dans le neuvième compartiment qui a échappé aux flammes, ce militaire expérimenté tente l’impossible pour sauver ses hommes de la mort. Sur terre, sa femme (Léa Seydoux) se heurte, quant à elle, au pouvoir et mobilise la presse, tout en constatant l’échec des opérations de sauvetage.

Fidèle au livre de Robert Moore, «Sauvez le Kursk !», dont il s’inspire, ce drame alternant action et émotion, et tourné en anglais, décrit avec précision cette incroyable course contre la montre qui a tenu en haleine le monde entier pendant neuf jours. Thomas Vinterberg (Festen, La chasse) a choisi de mettre en lumière trois visions de la catastrophe : les sous-mariniers de ce fleuron de la flotte russe faisant preuve de courage et d’héroïsme, les femmes et les enfants qui attendent avec angoisse, et l’aide internationale incarnée par le capitaine David Russell, de la Royal Navy (Colin Firth). Véritable choix scénographique, ou peur de représailles de l’actuel chef du Kremlin, Vladimir Poutine, qui venait de prendre ses fonctions et passait ses vacances au bord de la mer Noire au moment des faits, n’apparaît pas dans cette production franco-belgo-luxembourgeoise. Pour incarner le gouvernement, le réalisateur danois a préféré filmer l’amiral Petrenko, sans pour autant développer l’aspect politique ni revenir sur les non-dits autour de ce drame.

«un homme pressé», d'hervé mimran

Des sommets du CAC 40 aux guichets de Pôle Emploi, la chute est brutale. Brillant homme d’affaires avec un goût certain pour l’éloquence, Alain Wapler ne s’octroie aucune distraction ni loisir et peine à consacrer du temps à sa fille. Une course effrénée vers le succès, brutalement interrompue par un accident vasculaire cérébral, qui laisse ce grand communicant lourdement handicapé. Fabrice Luchini prouve une nouvelle fois l’étendue de son talent en déclamant des phrases incompréhensibles avec un aplomb qui fait mouche. Face à lui, Leïla Bekhti, dans la peau de l’orthophoniste pleine d’empathie, apporte fraîcheur et légèreté à ce récit inspiré de l’histoire vraie de Christian Streiff, ancien PDG de PSA Peugeot Citroën, victime d’un AVC en mai 2008. Une «comédie de reconstruction» optimiste, où le héros réapprend à vivre, selon le cinéaste Hervé Mimran.