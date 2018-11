Les 5 films à voir cette semaine au cinéma

Le retour de l'univers de J.K Rowling, un drame sur la pédophilie, la saga «Millenium» de nouveau sur grand écran, un film sur un amour impossible et un documentaire sur Coldplay... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald», de david yates

Les fans d’«Harry Potter» s’apprêtent à être ensorcelés par le charme du deuxième volet des «Animaux fantastiques». Deux ans après la sortie du premier préquel, qui a attiré plus de 4 millions de spectateurs dans les salles obscures françaises, «Les crimes de Grindelwald», toujours signé par David Yates et imaginé par l’auteur de la saga, J. K. Rowling, signe une nouvelle incursion dans le monde des sorciers et celui du magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne). Après New York, les aventures de ce héros, dissimulant des créatures étranges dans le double fond de sa valise, se poursuivent dans le Paris fantasmé des années 1920.

Aidé par Tina Goldstein, du ministère de la Magie des Etats-Unis, de sa sœur Queenie et de Jacob Kowalski, puis ­rejoint par de nouveaux personnages tels que la sorcière Leta Lestrange (Zoé Kravitz) et l’alchimiste Nicolas Flamel (Brontis Jodorowsky), l’ancien élève de Poudlard traque le mage noir Gellert Grindelwald, à la demande du jeune professeur Dumbledore (parfait Jude Law). S’il reprend les ingrédients de la première franchise, ce film à grand spectacle maîtrisé, rythmé et aux effets spéciaux spectaculaires, plonge le public dans une histoire plus sombre entre Moldus et No-maj (humains) aux allures de thriller. L’atout principal de ce nouveau chapitre reste la performance de Johnny Depp. S’il n’apparaît plus sous les traits de Jack Sparrow dans «Pirates des Caraïbes», l’acteur convainc en sorcier maléfique, œil de verre et cheveux peroxydés en prime. Un adversaire redoutable à retrouver dans la suite, annoncée pour 2020.

«Les chatouilles», d’Andréa Bescond et Eric Métayer

Prix d’Ornano-Valenti au festival de Deauville 2018, «Les chatouilles», qui avait également fait sensation sur la Croisette en mai dernier, aborde la question de la pédophilie à travers les yeux d’une fillette violée qui tente, adulte, de se reconstruire. Déjà adapté en pièce de théâtre, ce drame familial s’inspire de l’histoire vraie de la coréalisatrice Andréa Bescond, qui joue par ailleurs son propre rôle. A 8 ans, Odette est abusée par Gilbert (Pierre Deladonchamps), un ami de la famille loin de l’image caricaturale du pédophile. Devenue grande, la trentenaire réussit à exprimer sa douleur par la danse alors que sa mère (Karin Viard), dans le déni, peine à reconnaître la souffrance de sa fille. Dans cette première réalisation, la victime rompt la loi du silence. Derrière un titre qui amuse, Les chatouilles est une œuvre bouleversante et nécessaire.

«Millénium : ce qui ne me tue pas», de Fede Alvarez

Noomi Rapace a interprété à trois reprises la célèbre hackeuse au look androgyne et au dragon tatoué, ainsi que Rooney Mara, dans le remake américain de David Fincher sorti il y a six ans. C’est désormais au tour de Claire Foy, révélée dans la série «The Crown», de se glisser dans la peau de l’énigmatique Lisbeth Salander, femme forte et rebelle de la saga littéraire «Millénium», créée par le Suédois Stieg Larsson, et poursuivie par David Lagercrantz après la mort tragique de l’auteur en 2004. Dans ce cyber-thriller adapté du quatrième tome et signé Fede Alvarez («Evil Dead», «Don’t Breathe – La maison des ténèbres»), la jeune punkette est engagée par le professeur Frans Balder, qui lui demande de récupérer ses travaux de recherche détenus par les Américains. Si elle parvient à pirater les systèmes informatiques en un temps record – et avec une facilité déconcertante –, Lisbeth Salander voit ses plans perturbés par un groupe de mafieux. Aidée de son complice, le journaliste Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason), cette justicière, qui ne se déplace jamais sans sa moto Ducati, part à la recherche de ses agresseurs, quitte à affronter les douleurs du passé auprès d’un père tortionnaire. S’autorisant certaines libertés avec le récit initial, cette adaptation se concentre sur l’héroïne, reléguant le personnage masculin le plus souvent à un simple rôle de témoin. Le réalisateur uruguayen mise enfin davantage sur l’action façon Jason Bourne que sur de longs discours existentiels ou métaphysiques.

«Carmen & Lola», d’Arantxa Echevarria

Pour son premier long-métrage, Arantxa Echevarria se frotte à un sujet délicat et audacieux : le lesbianisme au sein de la communauté gitane. Pour donner vie à cette histoire d’amour contrariée, la réalisatrice basque s’est lancée dans un casting sauvage et a parcouru, pendant près de six mois, rues, marchés et associations à la recherche de ses «Carmen & Lola». Ce sera chose faite quand elle découvre Zaira Romero et Rosy Rodriguez, parfaites pour incarner ses deux héroïnes, qui refusent la société patriarcale dans laquelle elles ont grandi en banlieue madrilène. Comprenant vite qu’elle sera réduite à rester au foyer à s’occuper de sa future famille, Lola se rêve institutrice et imagine un ailleurs fait de plages, d’oiseaux et de graffitis. Sa relation avec Carmen, perçue comme une maladie, fera d’elle une pestiférée auprès de toute la communauté. Caméra à l’épaule, Arantxa Echevarria filme tel un documentaire et toujours avec respect une jeunesse en quête d’émancipation et de liberté. Un film imparfait, mais bouleversant et nécessaire à une époque où la place de la femme est plus que jamais d’actualité.

«Coldplay : A Head Full of Dreams», de Mat Whitecross

C’est l’un des groupes de pop anglaise les plus populaires au monde. A l’occasion des 20 ans de Coldplay, le documentaire réalisé par Mat Whitecross, «Coldplay : A Head Full of Dreams», fera l’objet ce mercredi soir d’une projection unique dans quelque 2 000 salles de cinéma Gaumont-Pathé, en France et à l’étranger, avant d’être accessible à partir de vendredi en streaming sur la plate-forme Amazon. Ce long-métrage, qui séduira tous les fans, revient sur la carrière incroyable de Chris Martin et de ses camarades, des premières répétitions organisées dans une simple chambre d’étudiant aux performances dans les salles de concert les plus emblématiques de la planète.