Mickey fête ses 90 ans

Mickey Mouse va souffler ses 90 bougies dimanche 18 novembre. C'est la date anniversaire de la toute première projection de «Steamboat Willie», le 18 novembre 1928.

La plus célèbre souris du monde fête ses 90 ans, date à laquelle a été projeté «Steamboat Willie». Ce dessin animé était le premier à être sonore, il est aujourd'hui inscrit aux collections du MoMA. Ensuite est venu le Journal de Mickey, paru pour la première fois en 1930. Depuis, Mickey est partout.

La souris légendaire de Walt Disney est une figure centrale de la pop culture, alliant humour et poésie, comme dans Fantasia. Visible sur les produits dérivés, au cinéma, et bien sûr à Disneyland, Mickey a évolué et gagné en modernité au fil des ans.

Aujourd'hui, pour célébrer son 90ème anniversaire, les éditions Glénat sortent deux bandes dessinées où la petite souris connaît de nouvelles aventures hautes en couleurs.