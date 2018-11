Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le retour de Kheiron devant et derrière la caméra, un drame familial porté par Vincent Lacoste et une satire sociale interprétée par Agnès Jaoui... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«mauvaises herbes», de kheiron

Trois ans après «Nous trois ou rien», qui revenait sur la fuite de ses parents de l’Iran de Khomeyni, Kheiron s’appuie de nouveau sur son histoire personnelle pour livrer une comédie sociale pétrie d’humanité. Dans «Mauvaises herbes», il incarne Wael, un ancien enfant des rues devenu arnaqueur, qui se retrouve contre toute attente promu éducateur pour des jeunes exclus du système scolaire en banlieue parisienne.

Pour donner du sens à la vie de ces ados marginalisés, il pourra compter sur le soutien indéfectible de la très farfelue et maternelle Monique (Catherine Deneuve, parfaite dans ce rôle à contre-emploi), ainsi que sur son amoureux Victor (André Dussollier). Avec ce deuxième film au message fort, qui jongle entre humour et gravité sans jamais tomber dans le pathos, Kheiron confirme l’étendue de son talent, aussi à l’aise et brillant en acteur-réalisateur qu’en humoriste.

«amanda», de mikhaël Hers

Découvert avec «Memory Lane» et «Ce sentiment d’été», Mikhaël Hers signe un troisième long-métrage avec «Amanda», un drame familial poétique et délicat sur la difficulté du deuil. Campé par le talentueux Vincent Lacoste, David est un jeune homme insouciant qui vit l’instant présent et jongle avec les petits boulots. Mais sa petite vie tranquille se voit bouleverser le jour où sa sœur aînée décède brutalement dans une attaque terroriste, en plein Paris. Alors qu’il n’était même pas capable de venir la chercher à l’heure à l’école, il se retrouve en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda (Isaure Multrier), une fillette débordante de maturité, dont on absorbe les rires comme les pleurs. Malgré le poids de la tragédie, les deux protagonistes n’ont pas d’autres choix que d’avancer, ensemble. Tout en retenue, ce film, sélectionné au festival de Venise 2018, capture aussi bien la violence que les grandes joies du quotidien.

«les bonnes intentions», de gilles legrand

Un don total de soi. Mariée à un ancien réfugié bosniaque et mère de deux adolescents, Isabelle, la cinquantaine, s’investit à corps perdu auprès d’associations humanitaires, quitte à en oublier ses proches. Elle se donne même pour mission de faire passer le code de la route à ses élèves en cours d’alphabétisation. Son engagement, pour combler un manque de reconnaissance et d’amour, la rend parfois insupportable et maladroite. Habituée aux comédies sociales et retrouvant un rôle proche de son personnage d’Hélène dans «Place publique», Agnès Jaoui, actrice la plus césarisée de France, brille encore par une interprétation pleine de justesse, entourée d’Alban Ivanov («Le sens de la fête», «Le grand bain») en moniteur d’auto-école bourru mais tendre, et d’une bande d’illettrés interprétés pour la plupart par des comédiens amateurs, qui se moquent des clichés. On alterne entre rires et larmes en suivant le parcours de cette femme entière, qui conçoit la famille comme «élastique et sans frontières».