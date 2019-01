Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

L'histoire d'une amitié naissance dans une Amérique ségrégationniste, un voyage introspectif pour un mère et son fils, et le retour de Clint Eastwood devant la caméra... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«green book : sur les routes du sud», de peter farrelly

Ces deux hommes qui, en apparence, n’ont rien en commun, n’auraient jamais dû se croiser dans une Amérique des années 1960 où le racisme s’immisce dans toutes les strates de la société. Alors qu’il doit assurer une tournée de concerts dans les Etats ségrégationnistes du sud des Etats-Unis, Don Shirley (Mahershala Ali), pianiste noir, instruit et raffiné, engage Tony «Lip» Vallelonga (Viggo Mortensen) comme chauffeur et garde du corps. Cet immigré italien rustre, boulimique, et qui passe son temps à parler ne se réjouit pas d’être aux services d’un homme de couleur.

Mais au fur et à mesure des miles parcourus, l’homme ventripotent évolue, faisant fi peu à peu des préjugés, et constate que son patron doit suivre les règles du «Negro Motorist Green Book», guide répertoriant les établissements, comme les hôtels, exclusivement réservés aux Afro-Américains. Alternant avec brio entre humour et émotion, ce road trip inspiré d’une histoire vraie, très esthétique et porté par un duo d’acteurs talentueux, dénonce le poids du racisme ordinaire et fait écho à la politique actuelle menée par le président Donald Trump. Après trois Golden Globes, dont celui de la meilleure comédie, «Green Book : sur les routes du sud» a obtenu cinq nominations aux Oscars qui se tiendront le 24 février prochain, à Los Angeles (Viggo Mortensen est notamment en lice pour l'Oscar du meilleur acteur). Sans son frère Bobby, le réalisateur Peter Farrelly s’éloigne donc de l’univers potache de ses précédents longs-métrages («Mary à tout prix», «Dumb and Dumber») et signe une ode réussie à la tolérance.

«continuer», de joachim lafosse

Au milieu des montagnes du Kirghizistan, une mère et son fils tentent de retisser des liens rompus depuis de nombreuses années. Alors que Samuel, l’ado, lutte contre ses démons, Sibylle décide de l’embarquer dans un voyage introspectif à travers le désert à dos de cheval, faisant fi des dangers de ces terres retranchées. Malgré une tension palpable, cette maman divorcée, qui panse ses plaies sur papier, croit en la réconciliation et au pouvoir de l’action sur la pensée. «Elle exprime son amour à son fils avec des heurts, mais son cœur est doux», explique l’actrice Virginie Efira, qui prête ses traits à cette héroïne, et démontre avec ce rôle l’étendue de son talent. Le réalisateur belge Joachim Lafosse («Les chevaliers blancs», «L’économie du couple») réussit avec «Continuer» à retranscrire cette violence intérieure, en multipliant les longs plans-séquences muets pendant lesquels les deux protagonistes parcourent les grands espaces au galop, sans laisser échapper le moindre mot, balayés par le bruit du vent ou du sable. Une histoire d’amour contrarié traitée à la manière d’un western.

«La mule», de clint eastwood

Dix ans après «Gran Torino», Clint Eastwood cumule la double casquette d’acteur et de réalisateur pour «La mule», un drame inspiré de l’histoire vraie d’Earl Stone (Leo Sharp dans le film), décédé en 2016. Un rôle sur mesure pour l’Américain de 88 ans qui campe un vétéran de la guerre de Corée octogénaire reconverti en horticulteur qui, afin d’éviter la banqueroute et surtout de se racheter auprès de sa famille qu’il a longtemps délaissée, devient passeur de drogue pour un puissant cartel mexicain. Cette «mule» au profil atypique est rapidement pourchassée par Colin Bates, agent de la DEA joué par Bradley Cooper. Après l’accueil mitigé de son dernier long-métrage, «Le 15h17 pour Paris», Clint Eastwood tente de retrouver la magie de ses anciennes productions, critiquant aussi bien qu’encensant l’Amérique de Trump, sans jamais parvenir à atteindre l’émotion escomptée.