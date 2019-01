Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Les nouvelles aventures de la famille Verneuil, la série animée «Minuscule» de retour sur grand écran, et un film choral sur le sentiment amoureux... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?», de philippe de chauveron

Ils reviennent en force, cinq ans après avoir pulvérisé le box-office avec plus de 12 millions d’entrées. Dans «Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?» toujours réalisé par Philippe de Chauveron, le patriarche Claude Verneuil (Christian Clavier), sexagénaire issu de la bourgeoisie catholique de province, profite de sa retraite avec sa femme Marie (Chantal Lauby), désormais grand-mère.

Une harmonie soudainement bouleversée quand leurs quatre filles leur apprennent qu’elles s’apprêtent à quitter cette «belle vieille France», pour vivre à l’étranger avec leurs gendres. Une opération séduction est lancée. Alors que les avant-premières ont attiré plus de 150 000 spectateurs, cette suite – qui s’amuse des clichés racistes – devrait connaître le même succès que le premier volet.

«minuscule 2 - les mandibules du bout du monde», d'hélène giraud et thomas szabo

Fort du succès de «Minuscule – la vallée des fourmis perdues» sorti il y a cinq ans, Hélène Giraud et Thomas Szabo ont choisi d’envoyer leurs héros en Guadeloupe. Aidée de la fourmi et de l’araignée, la coccinelle – devenue parent – part à la recherche de sa progéniture embarquée, contre son gré, sous le soleil des Caraïbes. Le trio de choc reformé, celui-ci doit faire face aux éléments et se méfier des prédateurs, à l’instar du requin qui le croque et l’emprisonne dans son ventre. Enchaînant les rebondissements, «Minuscule 2 – les mandibules du bout du monde» se présente comme un magnifique récit d’aventure.

Récompensés du césar du meilleur film d’animation en 2015 pour le premier volet, les réalisateurs émerveillent par leur inventivité en offrant une suite plus aboutie et dans laquelle le petit monde des insectes interagit avec celui des humains. Les séquences animées s’enchaînent avec les prises de vues réelles. «Le majuscule et le minuscule commencent à être un peu plus perméables. Il nous fallait des acteurs capables de jouer dans le registre du muet […]. Ce choix a imposé une nouvelle écriture», expliquent-ils. Autre point fort de ces «Mandibules du bout du monde», la musique enregistrée par l’Orchestre national d’Ile-de-France, qui accompagne les héros pendant les deux tiers du film. Il en résulte un petit bijou de sophistication 100 % français, avec des séquences pleines d’humour et à de multiples clins d’œil aux combats écologiques.

«A cause des filles ..?», de pascal thomas

Les histoires d’amour finissent mal en général, et particulièrement pour la jeune mariée du nouveau film de Pascal Thomas, «A cause des filles..?». A peine sortie de l’église où elle vient de se faire passer la bague au doigt, cette dernière ne peut qu’assister au départ précipité de son mari, qui disparaît avec l’une de ses maîtresses. Les festivités se poursuivent malgré tout sous le ciel capricieux du bassin d’Arcachon. Au détour d’un verre, les invités se laissent aller aux confidences parfois graves, et souvent loufoques. Ce film réunissant une belle brochette d’acteurs (Audrey Fleurot, Barbara Schulz, Rossy de Palma, Pierre Richard, François Morel…), dépeint le sentiment amoureux et place la femme comme une héroïne triomphante. «Tous mes films ont en commun une même vision de la société qui, si elle n’est pas idéale, laisse un espoir. On met le doigt sur les travers des individus mais de manière plaisante», explique le cinéaste de «La dilettante» (1999) et «Valentin Valentin» (2014), qui décrit «une classe moyenne dont les assises morales bougent, se modifient, s’effritent».