Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Une survie dans un désert de glace pour Mads Mikkelsen, un film d'époque revisité favori aux Oscars, et l'adaptation sur grand écran du dessin-animé Nicky Larson ... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«arctic», de joe penna

Une plongée éprouvante dans le cercle polaire arctique. Après «Le guerrier silencieux» (2010), de Nicolas Winding Refn, puis «Michael Kohlhaas» (2013), d’Arnaud des Pallières, Mads Mikkelsen revient dans un rôle quasiment sans dialogues dans «Arctic», un film à la tension palpable ayant pour seul décor l’immensité d’un désert de glace. Au milieu de cette terre hostile, l’acteur danois campe Overgard, un homme dont on ne connaît rien du passé, et qui se retrouve seul après le crash de son avion. «Cette histoire porte davantage sur la différence entre «survivre» et «être en vie», explique-t-il.

Pêche à la truite pour éviter la faim, appel à l’aide grâce à des SOS creusés dans la neige, activation récurrente d’une balise… A la manière d’un documentaire, sans jamais faire appel à une voix off ou à des flash-backs, ce premier long-métrage de Joe Penna, youtubeur connu pour avoir réalisé de nombreux clips publicitaires, décrit le quotidien de ce survivant devant combattre le froid et les ours polaires qui rôdent non loin de la carcasse de son avion, dans laquelle il a trouvé refuge. Les spectateurs suivent au plus près ce héros à la force tranquille, dont les engelures aux mains et aux pieds se font de plus en plus insoutenables au fur et à mesure que les températures baissent. «Nous avons tourné en Islande dans des conditions extrêmes. Nous devions nous adapter à cet environnement, qui pouvait être à la fois notre ennemi et notre allié dans certaines circonstances», explique la star au visage buriné, qui aura perdu près de huit kilos pour interpréter ce Robinson Crusoé aux allures de Viking plus vrai que nature.

«la favorite», de yorgos lanthimos

Perversion et manipulation à la cour britannique. Alors que l’Angleterre livre une guerre sans merci à la France au début du XVIIIe siècle, la reine Anne (Olivia Colman), malade et incompétente, profite d’une vie fastueuse où les canards mènent la danse et les lapins remplacent les enfants disparus. Dans ce monde où les femmes gouvernent, Lady Sarah (Rachel Weisz), sa confidente, contrôle le pays d’une main de fer, mais se voit menacée par l’arrivée d’Abigail (Emma Stone), qui cache une ambition débordante. Avec «La favorite», le Grec Yorgos Lanthimos («The Lobster», «Mise à mort du cerf sacré») maîtrise son art à la perfection et revisite le film d’époque en costume, en y ajoutant une touche de cynisme, de drôlerie et de monstruosité. Servi par un brillant trio d’actrices, ce récit détonant sur la petitesse de l’âme humaine et la bassesse de l’aristocratie, mérite ses dix nominations aux Oscars.

«nicky larson et le parfum de cupidon», de philippe lacheau

Il ne craint personne. Pas même les critiques de certains fans nostalgiques du Club Dorothée, qui pourraient rester dubitatifs face à son adaptation du célèbre dessin animé japonais, diffusé dans les années 1990. Dans «Nicky Larson et le parfum de Cupidon», Philippe Lacheau («Babysitting», «Alibi.com») – devant et derrière la caméra –, se glisse dans la peau de ce garde du corps aussi investi pour résoudre ses enquêtes que pour draguer les filles. Accompagné de sa fidèle et jalouse Laura, il est engagé par un mystérieux client (Didier Bourdon) pour récupérer un élixir qui aurait des effets aphrodisiaques. Cette comédie française qui réunit des «guests» comme Audrey Lamy et Pamela Anderson, multiplie les références à l’animation japonaise et les gags visuels, mais souffre de faibles dialogues et d’un traitement de l’homosexualité digne des bancs du collège. Pour réaliser ce long-métrage, le leader de La bande à Fifi a dû faire preuve de patience et convaincre Tsukasa Hojo, créateur du manga, qui a finalement «trouvé le script fidèle à son œuvre et aurait aimé inventer lui-même cette histoire originale».