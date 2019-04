Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Alexandra Lamy et José Garcia dans une comédie douce-amère, le super-héros Shazam qui sort du lot, et une satire sociale signée Michel Leclerc... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«chamboultout», d'éric lavaine

Après «Retour chez ma mère» (2016) et «L’embarras du choix» (2017), le réalisateur Eric Lavaine retrouve, pour la troisième fois, Alexandra Lamy. Dans «Chamboultout», l’actrice incarne Béatrice, une épouse dévouée et mère de famille qui a vu sa vie voler en éclats après l’accident de scooter de son mari, Frédéric (José Garcia), qui a laissé ce dernier aveugle et incapable de ne pas dire ce qu’il pense.

Ce chamboulement, elle a choisi de le raconter dans un livre et convie ses amis dans une belle maison du Pays basque, lesquels découvrent, à cette occasion, le récit – subjectif, selon eux – de leur amie.

Reprenant les codes du film choral sans offrir néanmoins un scénario très original, le cinéaste qui s’est inspiré de l’histoire vraie de l’un de ses proches, signe une comédie sur le handicap, l’amitié et les non-dits qui en découlent, dans une ambiance chaleureuse, pleine de bons sentiments.

«shazam!», de david f. sandberg

A l’origine, il répondait au nom de Captain Marvel. Mais pour éviter toute confusion avec le personnage de Marvel, le super-héros de l’écurie DC Comics a été rebaptisé «Shazam». C’est donc dans son costume que l’acteur Zachary Levi – aperçu dans la série «Chuck» – se glisse, sous la direction du réalisateur suédois David F. Sandberg, habitué jusqu’à présent aux films d’épouvante comme «Annabelle 2» (2017).

A 14 ans, Billy Batson se découvre des super-pouvoirs quand il prononce le mot «Shazam». Cet ado placé dans une famille d’accueil se retrouve, en un claquement de doigts, moulé dans des collants rouges et affublé d’une cape dorée, prêt à enchaîner les expériences les plus extraordinaires les unes que les autres. Et accessoirement manquer son examen de sciences sociales.

Aux antipodes des blockbusters de super-héros parfaitement huilés, ce long-métrage au ton désuet, se présente davantage comme un divertissement familial où la parodie et l’humour s’immiscent dans chacune des scènes. «Shazam!» apporte un peu de fraîcheur à une production cinématographique qui manque parfois d’originalité.

«la lutte des classes», de michel leclerc

S’il avoue que sa génération «qui a grandi dans les années 1980, a passé toute sa vie dans la déception de la gauche», Michel Leclerc conserve pourtant un militantisme politique chevillé au corps. Pour son cinquième long-métrage, le réalisateur s’interroge sur la mixité sociale dans l’école publique et laïque, en adoptant un ton drôle et léger, sans jamais devenir cynique ou moralisateur.

D’origine maghrébine et ex-banlieusarde, Sofia (Leïla Bekhti) a brillamment réussi en devenant avocate. Elle partage sa vie avec Paul (Edouard Baer), anarchiste et punk-rocker en perdition, avec qui elle a eu Corentin. Quand la petite famille quitte son appartement parisien pour s’installer au-delà du périphérique, à Bagnolet, les valeurs qui l’animent sont mises à rude épreuve.

Alors que les camarades de leur fils intègrent tous l’école privée «pour riches» avec son enseignement religieux, ces parents désabusés vont devoir batailler pour défendre leurs idéaux et ne pas «rentrer dans le moule». Un film social et engagé qui prône la tolérance.