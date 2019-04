Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le retour de «Tanguy» après dix-huit ans d'absence, un film d'animation canin à l'ambiance british, et un film noir sur les cartels de drogue... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«tanguy, le retour», d'étienne chatiliez

Le calvaire continue. Alors qu’il le croyait heureux en ménage et surtout, à des milliers de kilomètres de chez eux, Edith (Sabine Azéma) et Paul (André Dussollier) voient débarquer chez eux leur fils Tanguy (Eric Berger), tout juste séparé de sa femme avec qui il vivait en Chine. Cet adulescent toujours aussi pot-de-colle a décidé, sans les prévenir ni leur demander leur avis, de s’installer avec sa fille, Zhu, dans l’appartement familial.

S’ils l’accueillent à bras ouverts, préoccupés par la situation, ses parents à la retraite, qui préfèrent jouer au golf plutôt que de veiller sur leur progéniture, comprennent vite que ce dernier, pourtant âgé de 44 ans, ne compte pas quitter le nid.

Dix-huit ans après la sortie du phénomène de société «Tanguy» et ses 4,3 millions d’entrées, Etienne Chatiliez récidive avec une suite dont la présence du casting originel vient compenser le manque d’originalité.

«Royal Corgi», de Ben Stassen et Vincent Kesteloot

Certains se souviennent encore de la reine d’Angleterre arpentant les couloirs de Buckingham Palace pour les Jeux olympiques 2012, en compagnie de l’acteur Daniel Craig et, surtout, de ses chiens qu’elle apprécie tant. Cette passion pour les corgis qu’entretient Elizabeth II depuis ses 18 ans, a servi de trame de fond au nouveau film d’ani­mation du studio belge nWave Pictures («Sammy 2», «Robinson Crusoé»).

Dans «Royal Corgi», Rex, chouchou de la souveraine, jouit de la vie de château. Jus­qu’au jour où ce chiot facétieux mord le président américain, Donald Trump. Tombé en disgrâce et placé dans un chenil, Rex va s’endurcir et faire équipe avec d’autres congénères, comme Charlie ou la très envoûtante Wanda, pour retrouver les faveurs de Sa Majesté.

Un divertissement drôle et familial, au ton enjoué et parfois critique. Les voix françaises sont assurées par Guillaume Gallienne, Franck Gastambide et Shy’m.

«les oiseaux de passage», de Ciro Guerra et Cristina Gallego



Si le sujet n’est pas nouveau, son traitement, lui, saura surprendre les spectateurs. Suscitant déjà la curiosité avec «L’étreinte du serpent», il y a trois ans, à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, Ciro Guerra avait de nouveau créé la surprise en mai dernier sur la Croisette, avec «Les oiseaux de passage», coréalisé avec Cristina Gallego et qui sort ce mercredi en salles.

Ce drame intense revient sur la naissance des cartels de la drogue en Colombie, à travers le prisme d’une famille d’indigènes wayuu, qui se ­retrouve gangrenée par l’argent dans une région du monde où les traditions et les croyances prédominent.