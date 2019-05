Game of Thrones : ce qu'il faut retenir de la bande annonce de l'épisode 6 (SPOILERS)

Daenerys Targaryen est officiellement devenue la «Reine folle» après avoir réduit Port-Réal en cendres dans l’épisode 5. La bande annonce du dernier épisode de Game of Thrones laisse entendre qu’elle est désormais la personne à abattre.

Quel retournement de situation ! Les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et Dan D.B. Weiss, ont donné corps à une des théories préférées des fans en faisant prendre au personnage de Daenerys Targaryen un virage à 180° pour devenir la «Reine folle», ou la «Reine des Cendres» (on en reparlera au moment du bilan, la semaine prochaine). Soit tout ce qu’elle avait juré vouloir éviter. Soit tout ce qu’elle a combattu depuis le début de la saga en délivrant les esclaves à Yunkai, Astapor et Meereen, en essayant de se montrer la plus juste possible dans l’usage de la force démesurée procurée par ses dragons (même un seul, comme Drogon l’a prouvé dans l’épisode 5). Mais bon, passons.

Le père de Daenerys Targaryen, Aerys, dit le «Roi Fou», a été tué par Jaime Lannister après avoir menacé de faire brûler la ville et ses habitants. Ce qui a valu au frère de Tyrion une réputation de traître particulièrement tenace dans le royaume des Sept Couronnes, malgré le fait que cela ait permis de sauver des centaines de milliers de personnes. C’est finalement sa fille qui aura mis cette menace à exécution. Dans la bande annonce de cet ultime épisode, l’ambiance est particulièrement sombre, et laisse présager d’une issue douloureuse pour de nombreux personnages.

La désillusion de Jon Snow

La première image de cette bande annonce montre Jon Snow en compagnie de Ser Davos arpentant les décombres encore fumants d’une ville en ruine. Dans l’épisode 5, tout le monde a pu constater qu’il n’approuvait nullement la mise à sac de Port-Réal par Daenerys. Cette décision va à l’encontre de son code d’honneur, et elle a beau être «sa Reine», celle qu’il dit aimer (et aussi sa tante), Jon Snow va probablement se retrouver contraint d’empêcher le règne de Daenerys s’il veut éviter qu’un nouveau despote s’installe sur le trône du royaume des Sept Couronnes.

Jon Snow a également sa part de responsabilité dans la dérive mentale de Daenerys. Il a dévoilé le secret de ses origines à ses sœurs, et plus particulièrement Sansa Stark (qui a tout répété à Tyrion), ce qu’elle lui avait supplié de ne pas faire. Il se montre distant avec elle depuis que sa véritable identité lui a été révélée (c’est sa tante, donc oui, c’est compliqué). In fine, Daenerys s’est sentie trahie au pire moment. Jorah, son plus fidèle lieutenant, est mort dans la bataille face au Roi de la Nuit. Missandei a été exécutée devant ses yeux, tout comme Rhaegal, le dragon abattu par Euron Greyjoy. Une grande discussion entre Daenerys et Jon Snow est à prévoir, et ce n’est pas sûr que cela se passe bien pour le neveu de la «Reine folle».

Tyrion Lannister menacé ?

Tyrion Lannister a probablement eu la confirmation des craintes exprimées par Varys à l’égard de Daenerys Targaryen. Errant dans les décombres d’une ville qu’il a participé à sauver durant la «Bataille de la Néra» (saison 2), le dernier survivant de la Maison Lannister garde ce regard inquiet qu’on lui connaît depuis plusieurs épisodes maintenant.

On sait aussi que, si Daenerys Targaryen apprend qu’il a libéré son frère Jaime avant la bataille, il risque d’être exécuté sur le champ. Ce qui est certain, c’est que Tyrion n’approuve en rien les actes de la reine dont il est le principal conseiller, lui qui a tout fait pour essayer d’éviter la destruction de la ville et le massacre de la population. Tyrion ferait-il front avec Jon Snow pour tenter de ramener Daenerys Targaryen à la raison ? Cela est-il seulement encore possible ? Tyrion, qui a toujours su éviter la mort à l’aide de sa répartie, pourrait bien ne pas trouver les mots pour cette fois.

Arya Stark va-t-elle encore frapper ?

Arya Stark a tué le Roi de la Nuit. Mais n’a malheureusement pas eu l’opportunité de rayer Cersei Lannister de sa liste. Dans l’épisode 5, la jeune femme était aux premières loges pour assister à l’horreur infligée à la population de Port-Réal par Daenerys Targaryen. Dans la bande annonce, alors que l’armée de la «Reine folle» s’est réunie pour célébrer la victoire, Arya Stark, le visage en sang et noirci par les cendres, jette un regard qui en dit long sur ses intentions. Tueuse professionnelle, elle pourrait se mettre en tête de trancher la gorge de la nouvelle souveraine avant même que celle-ci ne s’empare du trône.

On peut également imaginer que quelqu’un devra affronter Ver Gris, le chef de l’armée de Daenerys, et qu’Arya Stark pourrait être celle qui se mesure à lui dans un combat à mort. Son rôle sera, de toute manière, déterminant dans la conclusion de la saga.

Daenerys Targaryen, une mort annoncée ?

Elle rêvait de chasser la tyrannie de Westeros. Mais vient pourtant de s’emparer de tous les attributs du despote. Déçue, vengeresse, trahie, humiliée, Daenerys Targaryen a laissé exploser toute sa colère dans la destruction sans pitié de Port-Réal. Avec Drogon, elle possède l’arme ultime pour asservir ses ennemis, et tous ceux qui oseront se mettre en travers de son chemin. Son armée est la seule encore debout, et vient de remporter une victoire totale face à un adversaire prêt à se rendre.

Daenerys Targaryen est donc la nouvelle, et dernière, antagoniste de la saga qui devrait très probablement se conclure avec sa mise à mort. Jon Snow pourrait être celui qui lui porte le coup fatal, à moins qu’Arya Stark fasse une nouvelle fois usage de ses talents d’assassin. Dernière possibilité, une théorie de plus en plus populaire voudrait que Brandon Stark – vous vous souvenez de lui ou pas ? Il était soi-disant le personnage le plus important de la saison 8 – soit capable de prendre le contrôle de Drogon, le dernier dragon de Daenerys Targaryen, grâce à ses pouvoirs. Il pourrait ainsi la priver de son arme la plus redoutable, et s’en servir contre elle. Non pas en crachant du feu sur la souveraine – elle ne redoute pas les flammes, logiquement – mais en l’utilisant pour pulvériser son armée composée des Immaculées et des Dothrakis. Et la contraindre à abandonner le Trône de Fer, avant d'être exécutée par le nouveau roi, Aegon Targaryen (Jon Snow, pour ceux qui sont perdus).

Le «twist» ultime serait que celle-ci, avant de mourir, lui annonce qu’elle est enceinte de lui. Et ce malgré le fait qu’aucun indice n’indique que cela puisse être ne serait-ce qu'une possibilité. Mais force est de constater que, depuis deux saisons, Game of Thrones ne s’embarrasse plus vraiment avec la question de la vraisemblance quand cela permet de prendre les téléspectateurs à contre-pied. Attendons de voir comment cette série, qui reste un monument du petit écran, tire sa révérence. Tout espoir n'est pas perdu.

Retrouvez la saison 8 de Game Of Thrones tous les lundis en simultané avec les US dès 3h du matin sur OCS City, et sur myCANAL.fr.