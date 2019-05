Eurovision : tout savoir sur Jonida Maliqi, la candidate de l’Albanie

C’est avec un titre en albanais que la chanteuse et animatrice Jonida Maliqi, âgée de 36 ans, va tenter de rafler la victoire sur la scène de l’Eurovision.

La jeune femme a remporté, en décembre dernier, le Festival de la chanson de la chaîne publique albanaise, la RTSH, face à 21 autres concurrents.

L'artiste, qui a sorti deux albums en 2005 et 2013, avait tenté à huit reprises ce concours national auparavant. Elle a également animé la version albanaise de Danse avec les stars et a été coach durant la saison 5 de The Voice of Albania.

Une chanson puissante

Son titre fort, Ktheju Tokës (Retour sur terre), aux sonorités orientales, a été écrit et composé par Eriona Rushiti avec un texte intégralement en albanais.

Cette chanson est un appel désespéré d’une femme à son mari pour qu’il rentre chez lui au pays.

L’Albanie se produira lors de la deuxième demi-finale de l'Eurovision, le jeudi 16 mai.