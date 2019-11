Une deuxième bande annonce pour «The Mandalorian» disponible le 12 novembre sur Disney+

A quelques jours de sa mise en service aux États-Unis, Disney+ dévoile une deuxième bande annonce de sa série «The Mandalorian».

La nouvelle plateforme de streaming du géant aux grandes oreilles doit être mise en service le 12 novembre prochain outre-Atlantique. En France, il faudra attendre le printemps 2020 pour bénéficier du catalogue de Disney+, dont un des principaux produits d’appel sera sans nul doute «The Mandalorian». La première série en live action issue de l’univers Star Wars verra Pedro Pascal incarner un mercenaire évoluant dans une période située entre les deux premières trilogies, à peu près cinq ans après «Le Retour du Jedi». Gina Carano, Carl Weathers, ou encore Giancarlo Esposito seront également présents au générique.

Selon les premières critiques de la presse américaine, «The Mandalorian» tient largement ses promesses, et ressemble plus à un film à gros budget qu’à une série. «C'est le truc Star Wars que j'attendais ! Bien que j'aime la saga Skywalker, je voulais voir de nouveaux personnages et lieux explorés en profondeur, ce qui ne peut être fait que sur plusieurs épisodes dans un format de série. Impatient d'en voir plus», s’est notamment enthousiasmé le rédacteur en chef di site américain Collider sur Twitter.

This is the Star Wars thing I've been waiting for! While I love the Skywalker saga, I've wanted to see new characters and places explored in depth which can only be done over multiple episodes in a series format. Cannot wait to see more of @themandalorian. pic.twitter.com/exRmsLTYzU

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 19, 2019