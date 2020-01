Will Smith et Martin Lawrence partagent la galette des rois avec les Youtubeurs McFly & Carlito

De passage en France pour la promotion du film «Bad boys for life» au cinéma le 22 janvier, Will Smith et Martin Lawrence se sont prêtés au jeu de la galette des rois. Une dégustation initiée par les Youtubeurs McFly et Carlito aussi drôle qu’étonnante.

Rien n’effraie les deux «mauvais garçons» les plus célèbres d’Hollywood, et surtout pas une part de gâteau. Enfin presque… Attablés dans un hôtel chic de la capitale, Will Smith et Martin Lawrence ont découvert ce rituel gastronomique qui célèbre l’Epiphanie et qui vaut à celui qui trouve la fève de recevoir la fameuse couronne. Mais McFly et Carlito ont, pour l'occasion, changé les règles, précisant à leurs invités que celui qui obtiendrait la fève recevrait un gage en échange.

Alors que Martin Lawrence pensait que la galette à la frangipane était composée de pommes, son acolyte a comparé ce dessert traditionnel à un cheesecake qu’il a trouvé «super savoureux». Pour ce premier test, les compères ont échappé au gage de l’oreille percée.

Mais Will Smith n’a pas été aussi chanceux avec la brioche des Rois, originaire du sud de la France. Après avoir été couronné, l'ex-«Prince de Bel-Air» a été contraint de pleurer sur commande. Un exercice très facile pour celui qui a été nommé deux fois aux Oscars (pour «Ali» en 2002, et «A la recherche du bonheur» en 2007, ndlr), comme il l'a rappelé dans la vidéo.

Mcfly & Carlito c’est des zeub qd meme, vidéo avec Will Smith pic.twitter.com/ktySEFRzo5 — Le Grand Madow (@madow_) 12 janvier 2020

Les stars américaines ont enfin dégusté «La Dunkerquoise» pleine de crème - qui a laissée Martin Lawrence quelque peu sceptique -, et ont enregistré un clic pour promouvoir la chaîne de leurs hôtes, McFly & Carlito. Avec cette dégustation surprise, les Youtubeurs ont encore frappé fort. Pour preuve, la vidéo enregistre près de 3 millions de vues depuis sa mise en ligne le dimanche 12 janvier.