Vidéo : le show enflammé de Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps du Super Bowl

La mi-temps du Super Bowl est toujours un événement. Cette année n'a pas dérogé à la règle avec le show bouillant de Shakira et Jennifer Lopez.

La chanteuse colombienne a commencé le concert avec un medley de ses plus grands tubes, «She Wolf», «Whenever Whenever» ou encore «Hips don't lie». Dans une ambiance résolument «caliente», Shakira a enchaîné les chorégraphies et démonstrations de danse du ventre, qu'elle maîtrise toujours à la perfection.

La star a également été accompagnée pendant quelques notes par le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny.

Shakira a ensuité passé le relais à Jennifer Lopez, qui a elle aussi enchaîné les tubes, «Jenny From the Block», «Ain't that Funny», «Get Right», «On the Floor»...

A l'image de son dernier film, «Queens», J-Lo a également offert au public une séance de pole danse. A noter également la présence de sa fille de 11 ans Emme Anthony pour une reprise de «Born in the USA» de Bruce Springsteen

Shakira et Jennifer Lopez ont ensuite terminé le show à deux.