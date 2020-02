Monsieur Poulpe va faire «Crac Crac» en public

Le dimanche 23 février, Monsieur Poulpe proposera une soirée sex-positive avec l’enregistrement de son podcast «Crac Crac» sur scène et en public au Théâtre de l’Œuvre, à Paris.

«On va parler de comment parler des sexualités sur les réseaux sociaux», explique l’humoriste et animateur de la croustillante émission qui célèbre (deux fois par mois sur myCanal et les plateformes de podcasts) les sexualités sous toutes leurs formes.

Au côté de Camille Emmanuelle, Monsieur Poulpe conviera pour l’occasion sur scène «toutes celles et ceux qui parlent de sexe de manière joyeuse et innovante» : June (@jouissance), Camille (@jemenbatsleclito), Ben Névert (Entre mecs), Queen Camille (ex-Madmoizelle), Sophie-Marie Larrouy (A bientôt de te revoir), ou encore Lauren Bastide (La Poudre).

«C’est une sorte de collectif du cul. On a invité plein de comptes qui traitent de sexualité : des gens de Youtube, d’Instagram et de podcasts, explique l'animateur (qui par ailleurs vient de sortir une hilarante BD chez Delcourt). L’idée c’est aussi que les personnes qui ont l’habitude de les suivre puissent avoir l’opportunité de les voir en vrai et leur poser des questions après l'enregistrement».

La billetterie est ouverte ici.