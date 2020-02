Découvrez «Stupid Love», le nouveau titre de Lady Gaga

Elle est bel et bien de retour ! Lady Gaga a dévoilé ce vendredi 28 février son nouveau titre, «Stupid Love», qui annonce un futur album.

Dans cette chanson aux sonorités pop, Lady Gaga semble renouer avec la musique et l’univers de ses plus grands succès. A l’écoute, impossible de ne pas penser aux tubes «Born this way» ou encore «Bad Romance».

Le clip qui accompagne «Stupid Love», confirme également ce retour aux sources. La star, aux looks colorés et futuristes, évolue dans un monde de science-fiction et livre une chorégraphie millimétrée.

Un nouvel album

«Stupid Love» est le premier single inédit de Lady Gaga depuis son album «Joanne», sorti en 2016. Les autres titres entendus depuis étaient tous issus de la bande originale du film «A Star is Born». La chanson est la première du futur album, «Chromatica», dont la date de sortie est encore inconnue.