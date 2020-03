Stranger Things : une vidéo dévoile le casting en pleine lecture de la saison 4

La production de la très attendue saison 4 de Stranger Things est officiellement en cours. Après un premier trailer révélant le retour d'un personnage, Netflix vient de mettre en ligne une vidéo dévoilant le casting réuni pour la première lecture des dialogues. Et la bande semble au complet !

D'une durée d'une minute, la vidéo a été tournée le week-end dernier, dans la ville d'Atlanta. Y ont notamment participé Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Sadie Sink, Brett Gelman et David Harbour.

Le mois dernier le teaser «Love from Russia» avait dévoilé que Hopper (David Harbour) serait de la partie. Les frères Duffer, les créateurs de la série, en avaient profité pour partagé leur enthousiasme à l'idée d'être bientôt de retour : «Nous sommes heureux d'enfin vous confirmer que la saison 4 de Stranger Things 4 est en cours - et encore plus heureux de vous annoncer que Hopper sera de retour. Néanmoins les nouvelles ne sont pas très bonnes pour notre «Américain» ; il est emprisonné loin de chez lui dans les contrées enneigées de Kamchatka, où il devra affronter les dangers humains et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfouie, quelque chose qui relie tout… La saison 4 s'annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l'Américain. »

Pour l'heure, Netflix n'a pas dévoilé la date de diffusion des nouveaux épisodes.