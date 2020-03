Playmobil explique en vidéo le coronavirus et le confinement aux enfants

C’est ludique et divertissant. Dans une vidéo en stop motion, Robert le robot, entouré de personnages Playmobil, explique aux enfants ce qu’est le coronavirus et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas contaminer ses proches.

Dans ce clip animé de cinq minutes environ, le héros rappelle aux plus jeunes pourquoi il est important de rester chez soi, ainsi que les bons gestes à adopter.

Si au début de la vidéo, les enfants trouvent ça «trop cool» que les écoles soient fermées en espérant pouvoir jouer dehors toute la journée avec leurs copains, le papa leur rappelle que «ce ne sont pas des vacances», et cela à cause... du coronavirus. «Un virus tellement petit que l’on ne peut le voir qu’au microscope, rappelle Robert le robot. Même si tu n’as pas de symptômes, tu peux transmettre le virus aux autres. Donc tu dois rester chez toi et ne peux sortir qu’en cas de besoin urgent comme les courses alimentaires.»

Depuis un an, la websérie Playmo High et son robot Robert ont également parlé de la rentrée des classes ou du travail des pompiers.