«Les cancres» font leur rentrée sur RMC Story

La chaîne RMC Story propose dès ce mercredi 1er avril, à 20h55, une nouvelle série-documentaire baptisée «Les cancres». L’humoriste Gad Elmaleh et le rappeur Black M sont les invités des deux premiers épisodes, pendant lesquels ils vont aller à la rencontre de lycéens en situation d’échec scolaire.

Considérés comme de mauvais élèves fainéants et paresseux, on les retrouve souvent au fond de la classe. Ces «crabes qui ne marchent pas droit» accumulent les avertissements et les mauvaises notes, avec parfois, pour seule issue, un redoublement.

Mais derrière cette étiquette peu flatteuse, se cachent souvent des jeunes qui peinent à trouver leur place dans le système éducatif, à s’affirmer et à démontrer l’étendue de leur talent à cause notamment de problèmes personnels et familiaux.

Associée à la chaîne RMC Story, la société de production Bonne Pioche a donc choisi de les mettre en lumière dans un concept d’émission inédit, en les confrontant à des personnalités qui elles-mêmes gardent un goût amer de l’école.

L'emploi du temps de la semaine... heureusement il y a #LesCancres mercredi à 20h55 sur #RMCStory !@Coachjoeparis va à la rencontre de lycéens en compagnie de @gadelmaleh & @Bmesrimes pour partager ensemble leurs histoires et leurs expériences à l'école pic.twitter.com/eXnRfIlV3L — RMC Story (@RMCStory) March 30, 2020

Ce mercredi soir, les téléspectateurs découvriront six lycéens qui, dans une salle de cours de leur établissement de Saint Marc, à Lyon, feront la connaissance de Gad Elmaleh. Un autre groupe d'ados rencontreront ensuite Black M à l'Institut Charlemagne-Pollès, à Paris, toujours sous la houlette du présentateur et médiateur Joël Bouraïma, lui-même ancien cancre reconverti avec brio en coach sportif de stars comme l’acteur Omar Sy ou le chanteur Kanye West.

«Des gens un peu différents, mais qui ont des trésors»

L’idée de cette confrontation qui mise sur la bienveillance en évitant les clichés, est de prouver à ces jeunes, désemparés face à l’avenir, qu’ils ne doivent pas baisser les bras et trouver la voie qui leur correspond. S’ils ne sont pas pour l’instant les premiers de la classe, cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne pourront pas faire une brillante carrière dans le milieu artistique, sportif, culinaire ou des affaires. A condition d’être motivés, de s’en donner les moyens, et de croire en sa bonne étoile. Et cela, même si l’on est «le perturbateur du fond de la classe», comme le rappelle Black M.

«On a appelé ce programme «Les cancres» avec une connotation de tendresse, ce sont les cancres au sens de Daniel Pennac, ou au sens de Prévert : des gens certes un peu différents dans leur scolarité, mais qui ont énormément de trésors», explique le producteur de l'émission, Nicolas Cennac.

des exemples de réussite

Après Gad Elmaleh et Black M, d’autres personnalités viendront parler de leurs expériences chaotiques à l’école, à l’instar d’Adrien Aumont, cofondateur du site de financement participatif KissKissBankBank, qui a quitté le système éducatif à 14 ans, la judokate Clarisse Agbegnenou, médaillée d'argent à Rio en 2016, l’acteur, réalisateur et humoriste Kheiron, ou encore la romancière et enseignante Cécile Ladjali. «Je suis une ancienne cancre, on m'avait prédit un avenir de vendeuse de vêtements (...) et résultat des courses, j'ai une agrégation et une thèse de doctorat, je suis romancière et prof aussi !», témoigne cette dernière.

En cette période de confinement, et alors que de nombreux adolescents tentent de garder le moral et de réviser le brevet ou le bac à la maison, cette émission tombe à point nommé.