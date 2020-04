Tout savoir sur le tournoi NBA2K20 entre 16 stars NBA confinées

Un événement inédit. Confinées à cause du coronavirus et privées de compétition, plusieurs stars américaines de la NBA vont s'affronter, confortablement installées chez elles, lors d'un tournoi à couteaux tirés sur la célèbre simulation NBA2K20.

C'est quoi ?

Le défi, baptisé «NBA 2K Players Tournament» opposera seize joueurs actuels de la NBA. L'affrontement aura lieu sur Xbox One (désolé pour les joueurs Playstation), et commencera donc directement avec les huitièmes de finales. Après les huitièmes à élimination directe, les joueurs qualifiés s'affronteront en quarts (élimination directe également) puis en demi-finales (2 victoires nécessaires) et la grande finale (au meilleur des trois matchs aussi) aura lieu. L'ultime vainqueur pourra évidemment chambrer ses adversaires pendant une durée indéterminée, mais il aura aussi pour mission de choisir une œuvre caritative pour soutenir les efforts en cours pour lutter contre le coronavirus. Elle recevra un don de 100 000 $ de la part de 2K, de la NBA et de la NBPA (le syndicat de joueurs).

C'EST QUI ?

Les 16 joueurs NBA qui ont confirmé leur participation ne sont pas des inconnus, loin de là. On trouve par exemple Kevin Durant, Trae Young, Devin Booker ou encore Zach Lavine sur les rangs. Bon, on note aussi l'absence de LeBron James, James Harden, Luka Doncic ou de Giannis Antetokounmpo, mais après tout, ces derniers sont peut-être moins bons manette en main que sur le terrain.

ça marche comment ?

Pour choisir les têtes de série, chaque joueur s'est vu attribuer une note, basée sur celle donnée (avec polémique à la clé) par les créateurs du jeu. Kevin Durant, avec 96 sur 100 est le numéro un incontesté de cette première édition. A lui de confirmer lorsqu'il affrontera au premier tour la tête de série numéro 16, Derrick Jones Jr, qui obtient un 78 sur 100. Et ainsi de suite.

Pour l'ensemble du tournoi, chaque joueur a dû choisir 8 équipes NBA actuelles et chacune ne pouvant être utilisée qu'une fois. En cas de choix identique pour les deux joueurs, l'équipe à «l'extérieur» se verra attribuer le premier choix d'équipe. Pour le premier affrontement, Jones jr devra choisir entre le Heat de Miami (son club actuel), les Boston Celtics, les Brooklyn Nets, les Dallas Mavericks, les Clippers de Los Angeles, les Lakers, les Milwaukee Bucks ou les Philadelphia 76ers. Pour KD, le choix se fera entre les Brooklyn Nets (son club, même s'il est blessé), les Chicago Bulls, les Dallas Mavericks, les Golden State Warriors, les Houston Rockets, les Clippers, le Thunder d'OKC et le Utah Jazz.

C'EST quand et où ?

Le tournoi se déroulera à partir du samedi 4 avril à 1h du matin, heure française. Il sera diffusé sur les chaînes américaines ESPN et ESPN2, mais aussi en streaming sur l’appli ESPN, le site NBA.com, l’application NBA, Twitter, Twitch, YouTube et Facebook. Le hashtag #NBA2KTourney sera le point de ralliement des fans.

Le planning complet

Huitièmes de finale :

- Le samedi 4 avril (heure française) de 1h à 5h30

- Le Lundi 6 avril (heure française) de 3h à 7h

Quarts de finale :

- Le mercredi 8 avril (heure française) : de 1h à 5h

Demi-finales et finale :

- Le samedi 11 avril, mais les horaires seront annoncés plus tard