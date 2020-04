La Reine des neiges 2 débarque en exclusivité en VOD

Un petit vent frais dans nos salons. La Reine des neiges 2 est disponible en achat digital depuis ce jeudi 2 avril. Un moment idéal à partager, confortablement confinés en famille.

Le film à succès des studios Disney est disponible sur un grand nombre de plate-formes, à savoir Canal VOD, Orange VOD, Apple TV, Disneytek, Vitis, Altice Numericable, Playstation, Xbox et Rakuten TV, à partir de 14 euros environ pour la version SD.

Sorti au cinéma en novembre dernier, le film a fait un vrai carton, 7,4 millions de spectateurs en France, soit un score encore supérieur à celui du premier, en 2013 (5,1 millions pour le premier).

Mais attention à ne pas confondre avec la version russe, datant de 2014, qui traîne quelquefois sur certains sites et qui risque de faire saigner vos petits yeux.

L'APPEL VENANT DU NORD

Trois ans ont passé depuis les événements du premier opus, qui ont bien failli se terminer par un drame. Elsa règne toujours sur le petit royaume d'Arendelle tandis que sa sœur Anna, fantasque et débrouillarde, malmène toujours son beau Kristoff. C'est à ce moment-là, en pleine quiétude, qu'Elsa commence à entendre une étrange voix venant du nord. Un appel impossible à ignorer, et surtout une nouvelle aventure qui va lui permettre d'en savoir plus sur l'origine de ses pouvoirs.

De nombreux bonus pour les fans

La version «vidéo» de la Reine des neiges 2 n'arrive évidemment pas les mains vides. De nombreux bonus sont en effet prévus pour accompagner la sortie et permettent d'en apprendre un peu plus sur les coulisses. On peut citer notamment des scènes coupées, cinq au total, un bêtisier, ou encore toutes les chansons du film en karaoké. Vous êtes prévenus, «Dans un autre monde» va retentir souvent et il va falloir être au niveau.

A noter : cette version en achat digital arrive très en avance, confinement oblige, par rapport aux versions Blu-ray, DVD ou location à la demande. Pour elles, il faudra attendre le courant du mois de mai prochain, sans plus de précisions pour le moment.

Enfin, si vous souhaitez enchaîner les deux épisodes pour une «soirée Reine des neiges», le numéro 1 sera disponible dès le lancement de la plate-forme Disney+, le mardi 7 avril prochain.