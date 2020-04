Qui sont les «Creustel», ce duo d'acteurs qui parodie les scènes cultes des films à la sauce confinement ?

Depuis le début du confinement, leurs parodies de scènes cultes de films font fureur sur Internet. A raison d’une vidéo par jour, Marion Creusvaux et Julien Pestel, alias les «Creustel», revisitent les dialogues à l’heure du Covid-19 et du confinement.

Alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer que le confinement sera prolongé jusqu'au 11 mai, Marty McFly qui a suivi le discours du chef de l'Etat à la télévision, ressent vite l'envie de prendre sa «DeLorean» pour fuir à des milliers de kilomètres. Un extrait de «Retour vers le futur» qui fait écho à notre quotidien, et qui est la dernière pépite imaginée par les «Creustel», et publiée ce mardi 14 avril.

De «Jurassik Park» à «Dirty Dancing», en passant par «Basic Instinct» ou «A Star Is Born», Marion Creusvaux et Julien Pestel, qui ont collaboré aux sketchs du «Palmashow» et sont apparus dans des séries comme «Kaamelott» ou «Scènes de ménage» sur M6, s'attaquent aux grands films hollywoodiens avec pour but de faire des «doublages et bêtises pour passer le temps».

«Suite à l'annonce du confinement, nous avons cherché un moyen de nous occuper et de nous amuser. Cela faisait un moment que nous avions envie de faire des détournements, et avec ce temps libre imprévu, c'était l'occasion de s'y mettre», expliquent les comédiens, en couple à la ville comme à l’écran. Et force est de constater que ce désir de faire rire les copains a très vite séduit des milliers de Français confinés, dont des personnalités comme Laura Smet ou Daphné Burki. Pour preuve, plus de 255.000 abonnés suivent leurs parodies sur Instagram, lesquelles sont aussi disponibles sur YouTube et Twitter.

un grand jeu de détournement réussi

L'aventure sur les réseaux sociaux a commencé le 18 mars par un extrait du «Parrain 2» de Francis Ford Coppola, dans lequel Diane Keaton se plaint auprès d'Al Pacino de devoir manger des pâtes et de rater le concert de Maitre Gims à cause «d'une petite grippette». Ce premier essai est un coup de maître. La vidéo fait rapidement l'objet de commentaires élogieux. Les internautes en redemandent.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CREUSTEL (@creustel) le

18 Mars 2020 à 3 :47 PDT

Suivent alors des parodies d'une minute chacune mettant en scène un Matthew McConaughey («Interstellar») vivement critiqué pour s'être promené sur les quais malgré son attestation en poche, ou une Kate Winslet («Les Noces Rebelles») offusquée de voir son mari, Leonardo DiCaprio, se lamenter de devoir «se taper tous les téléfilms de Noël sur M6 fin mars», alors qu'elle «risque sa peau pour soigner des gens».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CREUSTEL (@creustel) le

20 Mars 2020 à 3 :07 PDT



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CREUSTEL (@creustel) le

26 Mars 2020 à 3 :33 PDT

Fous rires assurés également - et on en a bien besoin en cette période - devant la fillette de «L'exorciste» atteinte du Covid-19 qui vocifère du Aya Nakamura pendant que le père Karras lui lance du gel hydroalcoolique, ou le docteur Okun transformé en professeur Raoult dans une parodie d'«Independance Day».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CREUSTEL (@creustel) le

21 Mars 2020 à 3 :15 PDT



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CREUSTEL (@creustel) le

25 Mars 2020 à 3 :33 PDT

Des scènes à huis clos ou dans des lieux vides



Si ces petits contenus hilarants sont appréciés par un nombre croissant d’internautes, ils nécessitent néanmoins un énorme travail de quatre à cinq heures par jour pour les jeunes comédiens. Un défi d'autant plus «sportif» qu'ils sont confinés avec leur petite fille de quinze mois. «Nous pensons à des films culte ou à des acteurs que nous apprécions, déclarent-ils. Parfois nous avons un sujet en particulier que nous voulons défendre, comme les gestes barrières ou le combat du personnel soignant. Les scènes de films ont pour contrainte le confinement. Elles se déroulent donc soit en huis clos, soit dans des lieux vides», précisent Marion Creusvaux et Julien Pestel, qui s'évertuent à retranscrire avec humour le quotidien de milliers de personnes assignées à résidence.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CREUSTEL (@creustel) le

2 Avril 2020 à 9 :49 PDT

Peut-on imaginer encore profiter de ces parodies une fois le confinement levé ? «Peut-être que les gens n'auront plus envie d'en rire, confient ces deux comédiens talentueux. Mais ce qui est sûr c'est que nous continuerons de créer, quel que soit le format, et nous serons contents de pouvoir à nouveau jouer la comédie sans être cachés derrière un micro».