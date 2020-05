Vidéo : des cascadeuses et actrices hollywoodiennes organisent une baston géante en visio

Les coups sont certes simulés, mais personne n'aimerait les subir dans la réalité. Apparemment en manque d'action, des actrices et cascadeuses hollywoodiennes se sont amusées à tourner une vidéo dans laquelle elles improvisent une sorte de bagarre géante depuis leurs lieux de confinement.

Tout commence avec Zoë Bell, notamment réputée pour avoir doublé Uma Thurman dans Kill Bill, qui n'en peut visiblement plus de lire des livres depuis son domicile. Celle-ci regarde la caméra, et lance un énorme coup de pied qui arrivera dans la figure de Lucy Lawless, plus connue sous le nom de Xena la Guerrière. Margot Robbie, Drew Barrymore, Halle Berry ou encore une Cameron Diaz qui rentrait visiblement des courses. Les coups s'enchaînent à l'aide des poings, pieds et têtes pour un résultat particulièrement survolté.

Nul doute que les actrices avaient besoin de retrouver leurs habitudes devant les caméras alors que la Californie a été l'un des premiers Etats à se confiner, mettant ainsi fin aux différents tournages à Hollywood. Et l'on peut voir que celles-ci n'ont pas besoin d'effets spéciaux ou d'aides en tous genres pour faire figure de guerrières très convainquantes.

Une chose est sûre, elles ont l'air d'avoir apprécié l'exercice. Il n'est d'ailleurs pas impossible d'avoir une deuxième version de ce «boss bitch fight challenge» dans les prochains jours, puisque Zoë Bell conclut la vidéo par un : «qui veut jouer la semaine prochaine ?» Avec plus de 350.000 vues sur Youtube en deux jours, il semblerait que le public a apprécié cette démonstration de «Girl Power» et sera au rendez-vous si cela venait à se reproduire.