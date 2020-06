Fondation : la série d'Apple se dévoile dans un trailer

Attendue comme la première grande série événement d'Apple de par l'ampleur de la tâche qui attend ses réalisateurs, Fondation se livre aujourd'hui dans une première bande-annonce. Sa diffusion est annoncée pour 2021.

L'œuvre culte d'Isaac Asimov fera donc l'objet d'une adaptation à laquelle s'est attelé David S. Goyer, déjà coauteur de la Trilogie Batman par Christopher Nolan, ainsi que Josh Friedman scénariste d'Avatar 2.

Au casting, on découvre Lee Pace (Alt and Catch Fire), Terrence Mann (Brother Dusk), mais surtout Jared Harris (génial dans la mini-série Chernobyl) qui jouera Hari Seldon -le rôle principal- et l'actrice Leah Harvey qui incarnera Salvor Hardin (censée être un homme dans les livres du Cycle de Fondation).

Un futur blockbuster

Originellement écrit entre 1942 et 1950, le premier cycle de Fondation est considéré comme une œuvre majeure de la science-fiction. Isaac Asimov projette les lecteurs dans 24.000 ans et l'histoire s'étale sur plusieurs siècles. On y suit les prégrinations de Hari Seldon adepte de la «psycho-histoire», une discipline qui lui permet de savoir précisément quand l'humanité s'effondrera. Dans l'idée de sauvegarder notre culture, celui-ci entreprend alors un long voyage à travers l'espace.

Pour Apple, l'enjeu autour de cette série est crucial. Celle-ci pourrait avoir un impact important sur la hausse des abonnés à son service TV+ et se présente comme une série aux moyens dignes des plus grands blockbusters.

