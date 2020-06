Disney+ : «Dans un autre monde : Les coulisses de la Reine des Neiges 2» débarque en exclusivité le 26 juin

A partir du 26 juin, les six épisodes de la série documentaire «Dans un autre monde : les coulisses de la Reine des Neiges 2» seront disponibles en exclusivité sur Disney+. Une partie du programme sera par ailleurs dévoilée au Festival du film d’animation d’Annecy qui se tient cette année en ligne, en raison du Covid-19.

Elle a fait mieux que le premier volet en 2013. La suite de «La Reine des Neiges», sortie en novembre 2019, est devenue le plus gros succès de tous les temps pour un film d’animation avec plus d’1,3 milliard de dollars de recettes. La preuve que les fans attendaient le retour des sœurs Elsa et Anna, toujours accompagnées d’Olaf, Sven et Kristoff. Dans ce nouveau chapitre, alors qu’elle entend une voix étrange, Elsa, qui règne sur le royaume d’Arendelle, se retrouve embarquée dans de nouvelles aventures pour découvrir l’origine de ses pouvoirs.

Dans 4 jours, découvrez les secrets de fabrication du plus grand succès mondial de l’histoire de l’animation ! Dans un autre monde : Les coulisses de #LaReinedesNeiges2, une série Disney+ Original, en streaming dès vendredi sur #DisneyPlus ! pic.twitter.com/FSIrcivZuT — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) June 22, 2020

Un long-métrage qui doit son succès à une armée de professionnels qui ont travaillés d’arrache-pied pour que cette histoire séduise le public. «Dans un autre monde : Les coulisses de la Reine des Neiges 2» se concentre sur la dernière année de production où l'excitation fait souvent place au doute. La réalisatrice, scénariste et directrice créative des studios d’animation Walt Disney, Jennifer Lee, le réalisateur Chris Buck, le producteur Peter Del Vecho, les compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, les comédiens Kristen Bell («Anna»), Idina Menzel («Elsa»), Josh Gad («Olaf»), Jonathan Groff («Kristoff»), Sterling K. Brown («Lieutenant Mattias»), Evan Rachel Wood («Iduna»), ainsi que les designers et techniciens souhaitent à tout prix offrir le meilleur. Pour ce faire, ils sont prêts à défaire, refaire, supprimer certains des éléments du film afin que le résultat soit à la hauteur de leurs espérances. Pour la première fois, les spectateurs suivront au plus près ce long processus de création.

Le premier épisode dévoilé aux festivaliers d'annecy

Annulé à cause de l’épidémie de coronavirus, le Festival du film d’animation d’Annecy, qui est exceptionnellement proposé sous une forme numérique cette année, diffusera du 26 au 28 juin le premier épisode de cette série documentaire. Une rencontre virtuelle avec des membres de l’équipe de «La Reine des Neiges 2» sera également organisée le 24 juin.

Les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck, le producteur Peter Del Vecho, le directeur de l’histoire Marc Smith, le superviseur de l’animation d’Elsa Wayne Unten, l’animatrice Malerie Walters et la réalisatrice de la série documentaire Megan Harding seront présents pour ce grand rendez-vous animé par Jazz Tangcay, journaliste du magazine Variety. Ils reviendront sur certaines étapes de création, et ce succès qui séduit aussi bien les petits que les grands.

