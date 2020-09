NBA CORNER : Avec le YouTubeur BlackyGotGame pour parler de NBA 2K21

Le podcast NBA Corner reçoit le YouTubeur BlackyGotGame pour parler de la sortie de NBA 2K21 et des vidéos qu’il prépare pour cette nouvelle édition.

BlackyGotGame évoque ses premières impressions, manette en main, avec notamment les changements dans la réalisation des dribbles, la nouvelle barre de tir, etc. mais aussi l’attente autour de la version attendue sur les consoles nouvelle génération.

Il parle également de ses coéquipiers, Ramos et Petlachou, avec lesquels ils enregistrent la plupart de ses vidéos. Et de la manière dont ils se sont retrouvés pour former ce trio sur le playground de NBA2K.

