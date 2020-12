Vidéo : les belles images d'un champion de BMX dans un Paris désert

La star française du BMX, Matthias Dandois, s'est offert une balade nocturne à vélo dans la capitale déserte, lors du deuxième confinement. Cette «croisière de nuit» donne une vidéo acrobatique et poétique, que l'octuple champion du monde vient de publier.

«Des Champs-Elysées à la tour Eiffel en passant pat Montmartre ou l'Opéra de Paris, la ville est devenue un terrain de jeu parfait pour une balade en BMX de nuit, et des plans jamais vus de la capitale endormie», explique le sportif de 31 ans en légende de la publication sur Youtube. En ligne depuis le 17 décembre, celle-ci a déjà été vue plusieurs milliers de fois.

La vidéo est nommée «Unlocked down» (soit «déverrouiller» en français), un jeu de mot avec le «lock-down» (qui signifie «confinement»). Comme si les restrictions libéraient les rues «d'habitude pleines de voitures, touristes et piétons», devenues l'espace de plusieurs semaines «tout à coup vides et calmes», comme il est dit dans le texte qui l'accompagne.

Sur Twitter, Matthias Dandois a ensuite publié un making-of montrant les coulisses impressionnantes du tournage de la dernière scène, à l'intérieur de l'Opéra Garnier :

-UNLOCKED DOWN-



This is how we made the end sequence of my new video at The Opera of Paris.



I thought it would be cool to show you what it takes to make a video.



In this case we had to have a very small crew due to the COVID-19 restriction.

@constancejab pic.twitter.com/yNl5vb7UML

— Matthias Dandois (@MatthiasDandois) December 20, 2020