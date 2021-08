Abruzzes : le glacier du Calderone est menacé

C'est le glacier le plus méridional d'Europe et son existence est menacée. En plein cœur des Abruzzes, à l'est de Rome, le Calderone a diminué de moitié en une vingtaine d'années, en raison du réchauffement climatique.

Dans la vallée du Gran Sasso en Italie, le Calderone est le glacier le plus au sud en Europe, mais son statut est menacé. Ce géant qui culmine à 2.500 mètres d'altitude fond depuis une vingtaine d'années, ayant perdu la moitié de son volume sur la période. Sur le même sujet Changement climatique Mont-Blanc : un glacier instable placé sous haute surveillance Le réchauffement climatique serait à la source du problème en rallongeant les périodes d'ablation où le glacier se rétracte tout en limitant les chutes de neige. Selon Massimo Frezzotti, glaciologue à l'université Roma Tre, il pourrait disparaître dans les dix à vingt prochaines années, comme tous les glaciers en-dessous de 3.000 mètres notamment dans les Dolomites.