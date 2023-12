Agriculture : un éleveur condamné à 106.000 euros de dommages-intérêts pour l’odeur et le bruit de ses vaches

Un rassemblement de soutien est organisé ce jeudi à Beauvais pour un éleveur de l’Oise. Ce dernier a été condamné à payer 106.000 euros de dommages-intérêts à ses voisins incommodés par le bruit et l’odeur de ses vaches.

Une condamnation très lourde. Un agriculteur de l’Oise a été condamné à verser 106.000 euros de dommages-intérêts à ses voisins et à la destruction de son étable. L’éleveur était poursuivi car l’odeur et le bruit de ses vaches incommodaient le voisinage.

Pour l’agriculteur, sa condamnation très sévère va faire jurisprudence et impacter négativement le monde de l’agriculture française. «Aujourd’hui on veut du produit local mais loin de chez soi et on marche déjà sur la tête dans le discours», a-t-il confié à CNEWS avant d’ajouter, «c’est une déception même si on savait que le succès était assez limité. C’est une jurisprudence qui n’est pas du tout en faveur des collègues quand vous savez qu’il y a quasiment une ferme sur deux dans l’Oise qui est à proximité d’habitation».

L’éleveur désormais symbole de la ruralité menacée appelle l’État à réagir avant que ce scénario ne se répète. Un texte pour protéger les agriculteurs a déjà été adopté en commission et devrait bientôt être voté par l’Assemblée nationale.

Des faits qui remontent à 2010

Ce conflit tire ses origines en 2010. A l’époque six voisins ont porté plainte contre la mairie de Saint-Aubin en Bray pour avoir délivré le permis de construire de l’étable à l’agriculteur. Trois ans plus tard, ils ont obtenu gain de cause et sont parvenus à annuler ce permis avant de se retourner contre l’agriculteur.

Pour éviter la destruction de ce bâtiment, l’agriculteur a proposé des aménagements pour réduire les nuisances sonores.

Si peu de personnes ont souhaité s’exprimer au micro de CNEWS sur le sujet, la majorité des riverains trouvent cette condamnation ahurissante. «Je suis à 50 mètres et il n’y a rien qui me dérange au niveau de l’odeur ou de quoi que ce soit», a confié l’un d’entre eux.