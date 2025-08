Les réseaux d’eau affectés par la multiplication du jet de lingettes dans les toilettes

La prolifération de lingettes déposées par les particuliers dans les toilettes a des effets néfastes pour les réseaux d’eau et, plus globalement, pour l’environnement. Un reportage réalisé par CNEWS dans deux stations d’épuration de l’Essonne a permis de comprendre l’ampleur de ce fléau.

Un acte banal du quotidien aux conséquences graves. Bon nombre de Français ont le réflexe de jeter des lingettes dans les toilettes. Ce petit geste, en apparence anodin, a des conséquences très lourdes dans les stations d’épuration.

Dans l’Essonne, ce dégrilleur filtre les eaux usées. Parmi les déchets collectés, environ 80 % sont des lingettes particulièrement dangereuses pour les machines.

«Elles peuvent s’entourer autour des câbles et faire un amas de déchets. Cela peut casser du matériel et faire des dégâts», a synthétisé Christophe Mercier, adjoint au responsable du pôle pompage de l’usine du SIAAP à Valenton (Val-de-Marne) et Crosne (Essonne).

Sur le site de Valenton, 4 tonnes de lingettes sont extraites chaque semaine. Un autre problème est pointé du doigt : leur composition, source de pollution environnementale.

«Ces plastiques, même s’ils se dégradent, vont laisser des microplastiques dans l’organisme», a rappelé Olivier Browne, directeur de la station d’épuration de Seine-Amont, sur CNEWS.

Le problème devrait être évoqué cette semaine à Genève (Suisse) lors des négociations pour un traité mondial sur la pollution plastique intégrant 180 pays.