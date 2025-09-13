Recyclage : des associations s'installent dans des bars pour réparer les objets du quotidien

Pour ne plus dire adieu à leurs produits ménagers, les Français participent à des ateliers organisés par des associations dans certains cafés du territoire national. En Loire-Atlantique ce vendredi, CNEWS a participé à une séance de bricolage au bar PMU Le Square.

Réparer pour moins jeter. Vendredi 12 septembre, les habitants de Tharon-Plage (Loire-Atlantique) ont fait la queue pour intégrer l’enceinte du café PMU Le Square, qui se transforme une fois par mois en «Repair café». Une initiative qui rassemble plusieurs bénévoles compétents en bricolage, afin de réparer les produits ménagers abîmés et leur donner une seconde vie.

À l’intérieur de l’établissement, de nombreux «ateliers», tenus par des professionnels volontaires, sont à la disposition de la clientèle. Stand pour réparer les vélos, coin informatique, ou encore un atelier électronique... C'est vers ce dernier que Danielle Lebecque s’est dirigée, armée de son mixeur à soupe défaillant. «Cette partie-là ne tourne plus, je vais voir si c’est réparable», a indiqué la femme à CNEWS, pointant la lame défectueuse du blender qui lui permet, à l’origine, de transformer ses légumes en velouté.

Après quelques manipulations… «Vous entendez, il tourne !», s’est réjouie la Tharonaise, qui participait à son second «Repair café». Jusqu’à présent, toutes ses venues se sont conclues par un succès. À côté d’elle, un homme jubilait après avoir réussi à réparer son aspirateur Dyson, presque neuf, qui fonctionnait jusque-là par intermittence.

«On a un taux de réussite assez important, de l’ordre de 60 à 80%», s’est félicité Laurent Guig, ancien réparateur de télévision et bénévole au Repair café mensuel de Tharon-Plage.

Un sursaut écologique partagé dans le monde entier

Après leur séance de bricolage, les clients ont la possibilité de glisser un petit billet dans la caisse des associations. Si les services sont facturés à un prix libre, chaque pièce compte, puisque la somme récoltée sert à financer de nouveaux outils de réparation.

Cette démarche prolifère dans plusieurs coins du globe, notamment en raison de la cause alarmante de la lutte contre le réchauffement climatique. «Repaircafe.org est une organisation internationale qui a vu le jour il y a quinze ans aux Pays-Bas», a expliqué Noelle Jouannic à CNEWS, représentante de l’association «Réinventons-nous».

Depuis la mise en place de cette initiative, l’Europe a vu l’émergence de milliers de Repair cafés. Belgique, France, Royaume-Uni… Mais aussi à travers le monde, avec des lieux recensés même aux États-Unis, en Inde, ou encore au Japon. Tout autour du globe, 3.728 ont fleuri grâce à la participation de 55.920 bénévoles, qui permettent de réparer près de 68.000 articles par mois, selon le site officiel de l’organisation.

Cette prise de conscience écologique rappelle le bonus réparation déployé depuis décembre 2022 en France, prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC). Il permet d’obtenir la déduction d’un certain montant d’une facture de réparation d'un appareil électroménager, dans l’objectif de lutter contre l’obsolescence programmée et inciter les Français à avoir une consommation écologiquement responsable.